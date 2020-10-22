Апелляция по делу Ефремова - что попросил актер в "последнем слове"

Михаил Ефремов / Lifeshot

Российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто Сергея Захарова 8 июня, из-за чего Захаров умер от полученных в ДТП травм.

Михаила Ефремова поместили под домашний арест, а потом со скандалом осудили на 8 лет колонии, 3 лет лишения прав и штрафа 800 тысяч рублей семье старшего сына Захарова.

После начала отбывания приговора, 21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова.

Михаил Ефремов и его адвокат просят у суда любые наказания кроме тюремного заключения, а представители адвоката принесли на суд 2,4 миллионов рублей, чтобы возместить моральный ущерб остальным потерпевшим

"Я принес извинения потерпевшей стороне на четвертый день. Мне их искренне жаль, а вот адвокаты потерпевших, которые посадили Ефремова и будут этим известны, сыщут плохой славы. Я мог бы сразу возместить все средства, компенсации, деньги за автомобиль, однако доступа к своим средствам я с июля не имею, не могу также оформить доверенность на свою супругу", - цитирует последнее слова Ефрема КП.ру в телеграме.

Он отметил, что был готов на все, пока не вмешался его адвокат Эльман Пашаев.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования родственникам Сергея Захарова, признаю вину в своем беззаконии, в очередной раз прошу прощения. Это все было, пока не влез Эльман", - говорит Ефремов.Читайте такжеАдвокат Михаила Ефремова сделал публичное признание

"Эта трагедия разделила мою жизнь на две части… В новой жизни я плохо сплю и думаю о Сергее Захарове. Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого", - продолжил Ефремов.

Он готов поставить Сергею Захарову памятник и создать фонд в честь его имени.

"Я хотел бы поставить памятник Сергею Захарову, но это я смогу сделать, если буду работать по специальности. Я мог бы в фонд Сергея Захарова перечислять заработанные деньги. Прошу у суда дать мне такую возможность", - попросил Ефремов.