Михаилу Ефремову сократили срок заключения

Михаил Ефремов / Lifeshot

Михаила Ефремова приговорили к 8 годам заключения в колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом 8 июня, из-за которого умер курьер Сергей Захаров.

Срок заключения Михаила Ефремова сократили сразу же после оглашения приговора, пишет издание КП.ру в телеграм.

Ефремову зачли в наказание время, проведенное под домашним арестом - находиться в колонии ему теперь осталось 7 лет и 10,5 месяцев.

Суд защитал домашний арест Михаила Ефремова по принципу 1 день к 2. Об этом сказано в решение суда, и было оглашено судьей.

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Напомним, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем своего Джипа Чероки врезался в авто Сергея Захарова на дороге в Москве. Захаров получил тяжелые травмы позвоночника и внутренних органов, после чего умер сразу по прибытии в больницу. С 9 июня Михаил Ефремов пребывал под домашним арестом.