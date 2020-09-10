Пашаев мог отомстить Ефремову за погибших родственников

Михаил Ефремови Эльман Пашаев / Lifeshot

Российский актер Михаил Ефремов осужден на 8 лет колонии за ДТП со смертельным исходом, совершенное в состоянии алкогольногог опьянения.

Он уже признался, что расстроен работой своего адвоката Эльмана Пашаева, который "провалил" дело.

Однако, появились слухи о том, что Пашаев специально подставил Ефремова. Это считает художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов в своей колонке на сайте МК.ру.

Грымов отметил, что Пашаев устроил из суда фарс, с его странными свидетелями и еще более странными заявлениями.

"Со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель "КамАЗа", оборвавшего жизнь его близких…", - говорит он.Читайте также"Пашаев меня подставил": Ефремов высказался о своем адвокате и колонии

Он отметил, что приговор вполне мог быть 2-3 года с лишением прав, но судья просто не приняла все, что подавал в суд Пашаев, от его экспертов и до его свидетеля Кобца, который сделал неоднозначные заявления на допросе.

Напомним, что Александр Добровинский заявил, что Пашаев упустил одну важную деталь, из-за которой мог бы добиться условного срока на 4 года для Ефремова.