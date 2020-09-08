Защитник потерпевших высмеял адвокатов Михаила Ефремова

Эльмана Пашева и Михаила Ефремова высмеял адвокат потерпевших / Lifeshot

Михаила Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом на заключительном заседании Пресненского суда 8 сентября. После этого российский адвокат Александр Добровинский, который бесплатно защищал интересы потерпевшей стороны - родственников Сергея Захарова, рассказал о всех промахах конкурентов.

Александр Добровинский указал на все ошибки Эльмана Пашаева, пишет издание КП.ру

"Они попали во все ловушки, которые я расставил. - Многое в этом я делал специально. Как думаете, почему я видео Светы Набокиной (где видно, как Ефремов выходит из машины. - Ред.) выпустил за три недели до приобщения к материалам суда? Чтобы Света подготовилась. Я ей сказал: "Читай все комментарии, смотри, о чем пишут в Сети, и подготовься - ответь для себя на все вопросы". И она выступила идеально. Ответила на все вопросы, потому что я ее подготовил. Вот в этом и есть работа адвоката", - сказал он.Читайте такжеМихаилу Ефремову назначили реальный срок в обычной колонии

Кроме того, оказалось, что иск в 1 рубль тоже был ловушкой для Эльмана Пашаева.

"Вы слышали? Судья признала наш иск несостоятельным. И теперь, уже после суда, мы будем заявлять новый гражданский иск, исходя из суммы в 800 тысяч рублей (ее присудили старшему сыну. - Ред.). За эту работу я поставил себе 5+", - похвалился Добровинский.

"Еще одна грандиозная ошибка защиты - что они не проверили сердце актера. У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Ефремова был микроинфаркт. Если бы я защищал актера, я бы непременно провел ЭКГ", - сказал он.

Таким образом, полностью признав вину и доказав микроинфаркт, Ефремов, по словам юриста, мог получить четыре года условно, а не 8 лет и лишение прав на 3 года.

К слову, сторона Михаила Ефремова уже объявила, что будет обжаловать решение. В свою очередь представители прокуратуры, которые были на суде, отметили, что пока что не решено, обжаловать решение, или нет.

Ранее появилась информация, что Михаилу Ефремову уже сократили срок заключения в колонии общего режима.