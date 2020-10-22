Суд шокировал Ефремова сокращением приговора

Михаил Ефремов / Lifeshot

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции на дела Михаила Ефремова принял решение, и сократил ему срок заключения в колонии после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Михаилу Ефремову заменили срок заключения с 8 лет до 7,5 за то, что его представители выплатили компенсацию родным погибшего Сергея Захарова, пишет телеграм-канал Lifeshot.

Решение суда повергло в шок Ефремова.

"После оглашения срока Ефремов скрестил руки и недоумевающим взглядом смотрел то на судью, то на жену", - пишет издание.

Тем временем, новый адвокат Ефремова отметил, что они не согласны с решением суда, и будут его оспаривать в следующей инстанции.

Адвокаты актера заявили, что ждали снижение срока хотя бы на два года.

"А тут всего полгода,- рассказал kp.ru адвокат Владимир Васильев. - Видимо, через 10 дней Михаил Олегович уже отправится по этапу. В этом СИЗО он оставаться не может, да и не хочет. Будет выбирать колонию".