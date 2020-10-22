УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Суд шокировал Ефремова сокращением приговора

22 октября 2020, 17:25

Суд принял решение по апелляции Михаила Ефремова, и до глубины души шокировала актера - это было видно невооруженным глазом.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Lifeshot

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции на дела Михаила Ефремова принял решение, и сократил ему срок заключения в колонии после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Михаилу Ефремову заменили срок заключения с 8 лет до 7,5 за то, что его представители выплатили компенсацию родным погибшего Сергея Захарова, пишет телеграм-канал Lifeshot.

Решение суда повергло в шок Ефремова.

"После оглашения срока Ефремов скрестил руки и недоумевающим взглядом смотрел то на судью, то на жену", - пишет издание.

Тем временем, новый адвокат Ефремова отметил, что они не согласны с решением суда, и будут его оспаривать в следующей инстанции.

Адвокаты актера заявили, что ждали снижение срока хотя бы на два года.

"А тут всего полгода,- рассказал kp.ru адвокат Владимир Васильев. - Видимо, через 10 дней Михаил Олегович уже отправится по этапу. В этом СИЗО он оставаться не может, да и не хочет. Будет выбирать колонию".

  • До этого Михаил Ефремов страстно попросил отменить заключение в своем последнем слове.
  • Российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто Сергея Захарова 8 июня, из-за чего Захаров умер от полученных в ДТП травм.
  • Михаила Ефремова поместили под домашний арест, а потом со скандалом осудили на 8 лет колонии, 3 лет лишения прав и штрафа 800 тысяч рублей семье старшего сына Захарова.
  • Как известно, Михаилу Ефремову сократили срок заключения еще во время вынесения первого приговора.
суд Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Суд шокировал Ефремова сокращением приговора». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:21
Путин едко высказался тех, кто ждет затухания России
18:07
"Военным не хватает стиральной машинки": депутат подвел итог поездки на Донбасс Видео
17:54
Под Киевом горит предприятие по переработке химикатов Фото Видео
17:53
"Красивые глаза": мокрая Настя Каменских показала грудь
17:49
Осложнения от коронавируса: врач раскрыла, что мешает жить Видео
Реклама
17:41
Эксперты выяснили, как сильно обеднели украинцы за время пандемии
17:28
У Авакова пригрозили ответственностью за порчу бюллетеней с опросом Зеленского Видео
17:25
Суд шокировал Ефремова сокращением приговора
17:22
Разработчики Assassin's Creed: Valhalla рассказали, что ждет игроков после релиза
17:08
Беларусь ужесточила правила въезда: что изменилось для украинцев Видео
17:02
Степанов объяснил, как и когда будут испытывать украинскую вакцину от Covid-19 Видео
16:57
Апелляция по делу Ефремова - что попросил актер в "последнем слове"
16:50
Гороскоп на 23 октября для всех: угроза инфекций и агрессия начальства Видео
16:44
Зеленский высказался о Будапештском меморандуме и анонсировал новые планы Видео
16:28
"Отец от меня отказался": трансгендерная участница топ-модели о трагедии в семье
16:08
Девушка-хакер взломала Red Dead Redemption 2 — игра продержалась почти год
16:04
Ученые объяснили, почему женщины реже мужчин заражаются Covid-19
16:01
Главу ГНС Любченко обвинили в обмане с показателями эффективности НДС в попытке скрыть злоупотребления
15:52
"Настоящая жесть": в Киеве трагически погибли мать и ребенок – что произошло
15:49
У кандидата в мэры Киева нашли российский паспорт Фото
Реклама
15:42
Алиев выдвинул жесткое требование Армении по Нагорному Карабаху Видео
15:25
Цензура не дремлет: главному герою Minecraft обрезали лишнее
15:24
Райя и последний дракон 2021 - дата выхода в Украине и первый трейлер Видео
15:21
Избили из-за пачки масла: в Киеве охранники супермаркета набросились на покупателя
14:36
"Бедная Оля": назвали четвертую судью шоу Танці з зірками 2020
14:33
Эксперт объяснил, как коронавирус подталкивает к суициду Видео
14:33
У Зеленского оценили шансы на победу Украины в войне с Россией Видео
14:25
Сколько украинцев официально работают в Польше: интересная статистика Видео
14:24
У Путина оценили возможность подключения Турции к переговорам по Карабаху Видео
14:19
Милованов ответил, пойдет ли работать в Офис президента
14:15
Раскрылась ложь Кристины Асмус дочке о Гарике Харламове
14:11
Автономия армян и миротворцы: Алиев сделал заявление по Нагорному Карабаху
14:08
Медики назвали завтрак, вызывающий рак кишечника
14:02
Игры на телефон: 10 лучших игр на IOS и Андроид
13:43
В Киеве мужчина осквернил струей памятник Героям Небесной сотни
13:36
Как побороть зависть и стать счастливее: 5 действенных способов Видео
13:34
"Попочкой": Глюкоза впечатлила фигурой на пикантном фото
13:27
Пока что до +22 градусов: когда закончится тепло и вернутся дожди Фото Видео
13:25
Жесткий карантин в Украине: Зеленский сделал заявление Видео
13:13
Эрдоган мощно "наехал" на Макрона: выдвинул серьезное обвинение
Реклама
12:54
Ради кредита от МВФ Кабмин пошел на серьезные изменения в Нафтогазе - СМИ
12:54
"Слуга народа" оценил шансы роспуска парламента и назвал условие
12:41
В Беларуси появится новая партия для Союзного государства с Россией Видео
12:36
Гороскоп на конец октября: астрологи сказали, кто устроит безбедную жизнь Видео
12:29
Рекордный беби-бум: в Одесском дельфинарии родился второй дельфиненок новости компании
12:23
Синоптик рассказал, какой будет погода в декабре и ждать ли снега Видео
12:22
Назван город, который будет лидером по COVID-19 и последним выйдет из эпидемии​ Видео
12:12
Инфекционист расписала для украинцев заболевание Covid-19 по этапам Видео
12:09
На Виннитчине найдены мертвыми мужчина и двое детей: назван "убийца"
12:07
Тест на IQ: 8 способов "прокачать" мозг Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять