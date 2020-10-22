Суд шокировал Ефремова сокращением приговора

Суд принял решение по апелляции Михаила Ефремова, и до глубины души шокировала актера - это было видно невооруженным глазом.
Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции на дела Михаила Ефремова принял решение, и сократил ему срок заключения в колонии после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.
Михаилу Ефремову заменили срок заключения с 8 лет до 7,5 за то, что его представители выплатили компенсацию родным погибшего Сергея Захарова, пишет телеграм-канал Lifeshot.
Решение суда повергло в шок Ефремова.
"После оглашения срока Ефремов скрестил руки и недоумевающим взглядом смотрел то на судью, то на жену", - пишет издание.
Тем временем, новый адвокат Ефремова отметил, что они не согласны с решением суда, и будут его оспаривать в следующей инстанции.
Адвокаты актера заявили, что ждали снижение срока хотя бы на два года.
"А тут всего полгода,- рассказал kp.ru адвокат Владимир Васильев. - Видимо, через 10 дней Михаил Олегович уже отправится по этапу. В этом СИЗО он оставаться не может, да и не хочет. Будет выбирать колонию".
- До этого Михаил Ефремов страстно попросил отменить заключение в своем последнем слове.
- Российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто Сергея Захарова 8 июня, из-за чего Захаров умер от полученных в ДТП травм.
- Михаила Ефремова поместили под домашний арест, а потом со скандалом осудили на 8 лет колонии, 3 лет лишения прав и штрафа 800 тысяч рублей семье старшего сына Захарова.
- Как известно, Михаилу Ефремову сократили срок заключения еще во время вынесения первого приговора.