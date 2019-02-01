Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай показала клип, снятый в Киеве

1 февраля 2019, 12:33

Певица в ролике отправилась в погоню по городу за сбежавшим женихом.

Нетта Барзилай
Нетта Барзилай выпустила новый клип, снятый в Киеве / https://www.facebook.com/nettabarzi

Победительница "Евровидения-2018" израильтянка Нетта Барзилай выпустила новый клип, снятый в Киеве.

Ролик на песню Bassa Sababa появился на официальном YouTube-канале исполнительницы.

По сюжету певица устраивает погоню по городу за сбежавшим с бракосочетания женихом: она выезжает на розовой машине из портала в виде своей огромной головы на бульваре Вернадского, а затем гонится за ним по Дарницкому мосту.

Также на видео можно заметить и библиотеку им. Вернадского.

Напомним, финал конкурса Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, а украинский певец Melovin (Константин Бочаров) занял 17-е место из 26 возможных

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Евровидение Нетта Барзилай
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:00
"Королева ночи" Оля Полякова представила новый ЕР
12:57
"Петро обиделся": Аласания раскрыл причину своего увольнения из Общественного ТВ Видео
12:55
Болгария и Россия построят газопровод в обход Украины
12:53
Нападение на копа в Харькове: в полиции раскрыли, где находится заказчик убийства Видео
12:48
Без макияжа в леггинсах: в сети появилось фото Тины Кароль без прикрас
12:33
Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай показала клип, снятый в Киеве Видео
12:27
"Защита прав верующих" в Украине: в Кремле прокомментировали новую угрозу Путина Видео
12:13
Bloomberg назвал две причины, почему Украина сохранила самую высокую учетную ставку в Восточной Европе
12:11
"Наравне с Леди Гагой и Адель": Джамала выпустила новый англоязычный трек Видео
11:59
В РФ завели дело из-за смерти российского боевика "ЛНР" в украинской тюрьме
11:45
Ксения Собчак впервые показала лицо сына
11:34
В России закончились деньги на "гумконвои" для оккупированного Донбасса
11:33
Синоптик спрогнозировала погодные неприятности в Киеве Видео
11:28
"Новый год, новая я": Ольга Бузова сменила имидж, сеть в восторге
11:07
Диетолог назвала главные угрозы голодной диеты Видео
11:07
От выборов в Украине зависит судьба всей Центральной Европы - Rzeczpospolita
11:06
"Лифчик забыла одеть?": Светлана Лобода "засветила" грудь в откровенном наряде
11:02
От новых платежек до евроблях: что ждет украинцев с 1 февраля Видео
10:58
Коммунальный сюрприз: киевлян "порадовали" новым тарифом на воду Видео
10:39
В окружении Трампа заговорили о привлечении Януковича к примирению на Донбассе Видео
10:33
Девушка дня Instagram: модель с привлекательной фигурой Кайро Двек Фото
10:28
Кража картины "Ай-Петри. Крым": выяснилось, кого и как наказали в Третьяковке Видео
09:57
Всплеск магнитных бурь в феврале: синоптик дала совет, как уберечься Видео
09:43
Если к власти придут популисты, Украину ждет третий Майдан мнение
09:35
"ОСы нанесли значительный урон": офицер "Штирлиц" назвал потери "Л/ДНР" за январь
09:29
Стало известно о проблемах при создании нового украинского зенитно-ракетного комплекса Видео
09:05
"Осеннее тепло": какая погода в Киеве ожидается в первые дни февраля Видео
09:01
Путин проигрывает бой с Трампом в Венесуэле – эксперт
08:56
Еще один футболист донецкого Шахтера уехал в Россию
08:40
"Запуск диверсантов Госдепа": блогер указала на интересную деталь насчет Крымского моста Видео
08:32
Захват украинских моряков: Волкер анонсировал новые санкции против РФ Видео
08:25
Петр Алексеевич в панике пошел ва-банк мнение
08:15
Народный синоптик предупредил о резком потеплении в Украине Видео
07:50
"Без насилия": на Волыни нашли мертвыми мать с полуторагодовалым сыном Видео
07:33
Что подарить парню на 14 февраля Видео
07:25
"Наркет на Audi": в Киеве иномарка протаранила три авто, есть жертва Фото Видео
07:14
Кто может поставить Путина на место: эксперт назвал три фамилии
06:58
Гороскоп на февраль-2019: Тельцы словят удачу за хвост, а Овнов ждет апокалипсис
06:37
Повторит ли Порошенко судьбу Януковича мнение
06:10
Тайна девятой планеты: ученые рассказали о загадочной Нибиру Видео
05:56
Три опасных дня: астролог предупредил, что нельзя делать 1-3 февраля
05:31
День сурка 2019: почему надо зажечь свечи и о чем нужно думать для привлечения денег и любви Фото Видео
05:07
Политолог объяснил, почему Украине "не светит" возврат оккупированного Донбасса Видео
04:39
"Все не так": Ученые опровергли популярный миф о сексе
04:01
Голая на фоне моря: экс-подруга Ди Каприо разделась на отдыхе
03:04
Эксперт дал неутешительный прогноз по снижению уровня коррупции в Украине Видео
02:16
"Любиться нужно по-людски": Похотливые туристы угрожают сексом популярному тусовочному курорту
01:37
С новой стрижкой в необычном образе: Ирина Шейк снялась в новой фотосессии Фото
01:20
"Берегла брак до последнего": брат Лорак прокомментировал развод певицы Видео
00:59
"Будь проклята, весна 2014!": в Крыму выразили протест против аннексии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться