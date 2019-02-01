Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай показала клип, снятый в Киеве

Нетта Барзилай выпустила новый клип, снятый в Киеве / https://www.facebook.com/nettabarzi

Победительница "Евровидения-2018" израильтянка Нетта Барзилай выпустила новый клип, снятый в Киеве.

Ролик на песню Bassa Sababa появился на официальном YouTube-канале исполнительницы.

По сюжету певица устраивает погоню по городу за сбежавшим с бракосочетания женихом: она выезжает на розовой машине из портала в виде своей огромной головы на бульваре Вернадского, а затем гонится за ним по Дарницкому мосту.

Также на видео можно заметить и библиотеку им. Вернадского.

Напомним, финал конкурса Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, а украинский певец Melovin (Константин Бочаров) занял 17-е место из 26 возможных.