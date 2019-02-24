Maruv на "Общественном" прямо запретили ехать в Россию на гастроли

Марув во время нацотбора / https://www.instagram.com/maruvofficial/

Певице Maruv (Анна Корсун), прямо в контракте с "Общественным вещанием" на поездку на "Евровидение-2019" в Израиль запретят гастроли в РФ.

Такое сообщение в социальной сети Facebook опубликовала PR-директор "UA: Суспільне мовлення" Виктория Сидоренко.

"В контракте от Суспільного есть требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление", - написала она.

По данным Сидоренко, певица имеет ровное день на то, чтобы ознакомиться со всеми условиями контракта и дать свое решение по нему.

Напомним, ранее Maruv (настоящее имя - Анна Корсун) одержала победу в украинском национальном отборе на "Евровидение-2019". Немедленно вспыхнули скандалы - из-за планов певицы поехать на гастроли в РФ. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко пообещал лично не пустить Maruv на Евровидение. Но певицу оперативно пригласили выступить на этом конкурсе от России.