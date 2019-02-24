"История не завершена": Кириленко пообещал не пустить Maruv на Евровидение от Украины

Кириленко уверяет, что нацотбор еще не завершен / https://www.instagram.com/eurovision.ua

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко повторно сделал заявление, что Украину на Евровидении в Израиле не может представлять исполнитель, который гастролировал в России.

"Могу еще раз повторить мысль очень многих: представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого. Поэтому история с участником от Украины еще далеко не завершена", - заявил Кириленко в Twitter.

/ Фото: скрин Twitter/Вячеслав Кириленко

В комментариях пользователи разместили афиши, в которых указано, что у Maruv запланированы гастроли в России в апреле 2019 года.

/ Фото: скрин Twitter/Вячеслав Кириленко

/ Фото: скрин Twitter/Вячеслав Кириленко

Ранее Кириленко заявлял, что национальный отбор на песенный конкурс Евровидение является частью гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

Также вице-премьер уже констатировал, что на Евровидении-2019 Украину не должен представлять исполнитель, гастролирующий в России.

Напомним, нацотбор на Евровидение выиграла певица Maruv, которая намерена поехать в Израиль с песней Siren Song.