"Чей Крым?": Maruv ответила на "вопрос совести" Джамалы

Maruv призналась, что ее приглашали представлять на Евровидении другие страны / https://www.instagram.com/eurovision.ua

Участница финала нацотбора Евровидения-2019 Maruv (Анна Корсун) на вопросы ведущего Сергея Притулы о своей концертной деятельности в России, резко его осекла, отметив, что это "песенный конкурс, а не политические выборы".

"Конкурс Евровидение как раз создали, чтобы страны объединялись, чтобы появился общий праздник, что-то целое, интересное, чтобы делились культурой, и я считаю, это нужно поддерживать. В первую очередь, это песенный конкурс, а не политические выборы, и т.д. и т.п. с этими вопросами, мне кажется, лучше пойти в Верховную Раду и задать там много интересных вопросов", - ответила певица.

Также Maruv отметила, что по одному человеку не стоит судить всю страну.

"Я уверена, что многие люди, которые живет в России, они отлично относятся к тем, кто живет в Украине. Они слушают украинскую музыку, восхищаются ею. Не все плохие, нельзя судить всех по одному человеку, по президенту страны. Не может быть только плохих людей, не все хотят воевать", - отметила певица.

Джамала задала певица также "вопрос совести": "Ты в Тель-Авиве, пресс-конференция. Какой-то журналист спрашивает: Крым - украинский?". "Украинский, конечно", - ответила Maruv.

Ранее Yuko заявила, что готова отказаться от российского гражданства.