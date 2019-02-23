Участница нацотбора Yuko заявила, что готова отказаться от российского гражданства

Солистка Yuko согласилась принять украинское гражданство / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Участница нацотбора на Евровидение-2019 солистка группы Yuko Юлия Юрина, которая является гражданкой России, заявила, что ради участия в песенном конкурсе готова отказаться от российского паспорта.

Ведущий нацотбора Сергей Притула поинтересовался у Юлии, готова ли она получить украинское гражданство.

"У меня есть один вариант: как "зраду" превратить в "перемогу". Для того, чтобы Украину не представляла гражданка России, Украину может представлять гражданка Украины. Это вопрос, который решается достаточно оперативно. Тут только один вопрос: а есть ли у вас Юлия, желание получить украинское гражданство, или вы дальше планируете сидеть на двух стульях?", - поинтересовался у исполнительницы Притула.

Певица решительно заявила: "Да, конечно, есть. Есть желание получить украинское гражданство".

Юлия также добавила, что готова отказаться от российского гражданства.

Ранее Freedom Jazz зажигательно открыли нацотбор на Евровидение-2019.