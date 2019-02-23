Freedom Jazz зажигательно открыли нацотбор на Евровидение-2019

23 февраля 2019, 20:00

"Джазетки" представили песню Cupidon.

нацотбор, фридом джаз
Freedom Jazz выступили первыми на нацотборе / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Группа Freedom Jazz открыли нацотбор на Евровидение-2019 с зажигательной песней Cupidon.

"Джазетки", как называют себя артистки, появились на сцене с новой постановкой: пели в самолете, среди облаков, выступая в красных платьях с огромными бантами.

"Фишкой" группы ведущий нацотбора Сергей Притула назвал находящуюся на 8-ом месяце беременности солистку Анастасию, но он уточнил, что к началу конкурса в Израиле, она уже родит.

"Мы над "фишкой" уверенно работаем, нас в коллективе 10, у Купидона непочатый край работы", - отметили солистки.

Член жюри Джамала назвала вокал девушек идеальным, и отметила, что к их исполнению у нее нет вопросов.

Посмотреть онлайн нацотбор на Евровидение-2019 можно тут.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
нацотбор Евровидение-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:00
Freedom Jazz зажигательно открыли нацотбор на Евровидение-2019
19:56
"Ударился в скрепу": эксперт объяснил, как Порошенко копирует Путина Видео
19:47
Тимошенко подписала Меморандум с Федерацией работодателей и Объединением организаций работодателей Украины
19:46
Карла Лагерфельда кремировали: церемония прощания состоялась под Парижем Видео
19:26
Актер Серебряков обвинил Россию в развязывании войн: коллеги не задержались с резким ответом
19:22
Кравчук рассказал, как во главе Компартии "боролся с системой" Видео
18:55
"Пленных пытали, душили, кастрировали": ГПУ составила подозрение экс-главарю ДНР Безлеру Видео
18:42
"У вас глаза на ж*пе выросли?": Скрыпин ответил на хайп вокруг дуэта Anna Maria Видео
18:35
Финал нацотбора на Евровидение-2019: смотреть онлайн Видео
18:27
"Соски торчат": Даша Астафьева покорила сеть эротическим фото без белья
18:23
У Порошенко требуют извинений после обвинений Авакова в нарушении избирательного законодательства
17:58
"Никаких послаблений для предателей": в Раде решили отомстить дуэту Anna Maria Видео
17:55
"Личная месть советского солдата": в РФ оценили слова Порошенко о забытом 23 февраля
17:48
"Мутишь с Каменских?": Потап ответил на вопрос о личной жизни
17:24
Взрыв микроавтобуса на линии разграничения: в штабе ООС назвали число жертв Фото Видео
17:14
Эксперт рассказал, как Украине избавиться от "бесконечных" кредитов МВФ
16:46
Порошенко вычеркнул коррупцию из списка главных врагов Украины Видео
16:29
"Все пид*расы": ведущий отбора на Евровидение разозлился из-за скандала с Anna Maria Видео
16:19
Доверенным лицом Порошенко на выборах стала известная актриса
15:58
В Украине вспыхнул дипломатический скандал из-за атаки на белорусский завод
15:23
Родителей претенденток на Евровидение от Украины внесли на Миротворец
15:13
На Донбассе возле линии разграничения подорвалось авто с людьми, есть жертвы Видео
14:51
"Золотая жила": стало известно, кому из знаков Зодиака весной светит финансовая удача Видео
14:50
Аваков обвинил СБУ: использовала дело Гандзюк для дискредитации полиции Видео
14:31
Порошенко выразил уверенность, что украинцы уже потеряли память о 23 февраля
14:26
Филарет отказал УГКЦ в праве провести литургию в Святой Софии Видео
14:14
Эксперт сказал, включит ли Россия в свой состав "Л/ДНР" Видео
14:06
СМИ узнали о планах Нафтогаза построить в Украине завод сжиженного газа
14:05
"Всех буду расстреливать": на Волыни священник УПЦ МП открыл огонь у храма Фото Видео
13:50
Война государства с ФОП: почему IT-задрот лучше учительницы мнение
13:24
Кириленко назвал нацотбор на Евровидение частью "гибридной войны" РФ против Украины
13:06
Звезда фильма "Мальчишник в Вегасе" покончил с собой
12:50
"Уничтожены боевики и техника": в разведке назвали свежие потери противника в районе ООС Видео
12:42
Американский военный самолет пролетел над территорией России
12:20
Журналист назвал главную задачу властей Украины на ближайшие десятилетия
12:17
Почему Зеленский – единственный достойный выбор для Украины мнение
11:40
"Поздравление с 23 февраля": "Штирлиц" рассказал об уничтожении огневой точки врага на Донбассе Видео
11:39
Аваков назвал сумму, взятую штабом Порошенко из госбюджета на подкуп избирателей
11:26
Украину ждут десятилетия конфликта мнение
11:07
Диетолог назвала продукты, которые помогают укрепить мышцы
11:01
Все больше россиян спасаются от "путинской стабильности" бегством мнение
10:19
Синоптики предупредили о потеплении в Киеве Видео
10:13
У Зеленского прояснили его позицию по войне на Донбассе
09:51
Украина перестала быть главным миграционным донором РФ
09:45
Падение Крымского моста ударит по двум украинским городам — эксперт Видео
09:34
Девушка дня Instagram: аппетитная модель из Калифорнии Сидни Малер Фото
09:29
Порошенко пожаловался на Путина из-за отказа разговаривать по телефону
09:15
Названы главные признаки выгорания на работе
09:12
Почему президентские выборы превратятся в бойню элит на выживание мнение
08:41
"Скурвленный сосед и манкурты": названа причина нестабильности в украинском обществе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться