Freedom Jazz зажигательно открыли нацотбор на Евровидение-2019

Freedom Jazz выступили первыми на нацотборе / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Группа Freedom Jazz открыли нацотбор на Евровидение-2019 с зажигательной песней Cupidon.

"Джазетки", как называют себя артистки, появились на сцене с новой постановкой: пели в самолете, среди облаков, выступая в красных платьях с огромными бантами.

"Фишкой" группы ведущий нацотбора Сергей Притула назвал находящуюся на 8-ом месяце беременности солистку Анастасию, но он уточнил, что к началу конкурса в Израиле, она уже родит.

"Мы над "фишкой" уверенно работаем, нас в коллективе 10, у Купидона непочатый край работы", - отметили солистки.

Член жюри Джамала назвала вокал девушек идеальным, и отметила, что к их исполнению у нее нет вопросов.

Посмотреть онлайн нацотбор на Евровидение-2019 можно тут.