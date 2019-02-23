Финал нацотбора на Евровидение-2019: смотреть онлайн

Уже в эту субботу определится представитель Украины на песенном конкурсе.
Уже в эту субботу 23 февраля определится имя представителя от Украины на 64-м международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
За путевку в Тель-Авив будут бороться 6 исполнителей, которые успешно прошли из первого и второго полуфинала в финал национального отбора.
Участники финала отбора на Евровидение-2019 выступят в таком порядке:
1. Freedom Jazz – Cupidon
2. Yuko - Galyna Gyliala
3. Maruv - Siren Song
4. Brunettes Shoot Blondes - Houston
5. Kazka - Apart
6. Anna Maria - My Road
Читайте такжеНацотбор на Евровидение-2019: все, что известно об участниках финалаОтбор на Евровидение-2019: где смотреть
Финал нацотбора стартует в 19.00 на двух телеканалах одновременно: СТБ и UA:ПЕРШИЙ. Кроме того, телеканалы запустят и онлайн-трансляцию на YouTube.
Традиционно ведущим выступит Сергей Притула, оценивать выступления участников будут члены жюри нацотбора: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
Отбор на Евровидение-2019 смотреть онлайн:
Как проголосовать за участников нацотбора на Евровидение-2019
В финале нацотбора традиционно ведущий даст старт голосованию после выступления последнего участника.
Номер конкурсанта соответствует его коду, который можно отправить в смс на номер 7766, либо же проголосовать бесплатно в приложении "Телепортал".
Отметим, что на зрительское голосование в этом году отводится всего лишь 15 минут.
В финале во время подсчета результатов голосования Джамала представит свой новый сингл Solo. Также выйдет на сцену нацотбора представитель Франции – 19-летний Билал Хассани с конкурсной песней Roi.
Ранее "Главред" собрал все, что известно об участниках финала.