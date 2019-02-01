"Наравне с Леди Гагой и Адель": Джамала выпустила новый англоязычный трек

Джамала выпустила новый трек / https://www.instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала выпустила новый трек Solo на английском языке.

Аудио было опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.

Песня написана тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, номинантом на Грэмми, который написал сингл специально для Джамалы.

"Когда мы познакомились, я был под впечатлением от достижений Джамалы, было очевидно, что она целеустремленный и трудолюбивый артист. А тембр ее голоса потрясающе богатый и очень узнаваемый. Я подумал, что мы могли бы стать отличной командой для того, чтобы добиться новых успехов на международной сцене. Песню Solo мы писали специально для Джамалы. Она о том, что можно быть сильной даже если ты одна, сама по себе. Это гимн сильных женщин", - отметил композитор.

Поклонники уже оценили трек, отметив, что с такой песней Джамале стоит отправиться на Еровидение-2019.

"Зачем нам отбор, когда есть Джамала с такой песней? Это невероятно!﻿", - считает София Гайщук.

"Отменяем нацотбор и посылаем Джамалу в Тель-Авив﻿", - написал Виктор Клемент.

"Как же крууууто! Джа, если бы ты вкладывала в рекламу столько же бабла, как Мама Мьюзик на Казку и Монатик на рекламы своих песен-эта песня бы стала наравне с Леди Гагой, Адель, Гранде и остальными", - отметил Fly Fly.

Ранее стало известно, что песня Джамалы вошла в топ-10 синглов Евровидения.