Песня Джамалы вошла в топ-10 синглов Евровидения

Сингл Джамалы занимает 6 место / https://www.instagram.com/jamalajaaa/?hl=ru

Песня известной украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы "1944", с которой она победила в 2016 году, вошла в топ-10 синглов Евровидения.

Организаторы конкурса на сайте запустили онлайн-голосование за лучшую песню с 2009 по 2018 годы.

Отдали свои голоса уже более 40 тысяч человек, песня Джамалы занимает 6 место, первенство удерживает трек Euphoria победительницы 2012 года из Швеции Loreen. На втором месте - трек Fairytale Александра Рыбака от Норвегии, замыкает тройку лидеров израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy.

Поддержать Джамалу можно по ссылке.

Ранее стало известно, в каком полуфинале Евровидения-2019 выступит Украина.