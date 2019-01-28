Евровидение-2019: Францию на конкурсе представит блогер-андрогин

Билал Хассани / https://eurovision.tv

Франция определилась с представителем страны на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 в израильском Тель-Авиве.

19-летний блогер-андрогин Билал Хассани обошел конкурентов с песней под названием Roi ("Король"), сообщает Paris Match.

Хассани выступает в женском образе – в возрасте 15 лет парень увлекся творчеством Кончиты Вурст, которая выиграла Евровидение в 2012 году, и решил пойти по стопам кумира.

После новости о том, что Хассани будет представлять Францию на конкурсе, он подвергся многочисленным угрозам и травле.

Отметим, что Хассани родился в Париже, но его семья родом из Марокко. Известность Билал получил благодаря своему YouTube-блогу. В 2015 году решил заняться музыкой, и стал звездой соцсети. В 2017 году совершил каминг-аут.

Напомним, 64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее были названы имена ведущих конкурса Евровидение-2019, опубликованы фото.