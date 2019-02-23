Кириленко назвал нацотбор на Евровидение частью "гибридной войны" РФ против Украины

Евровидение-2019 / instagram.com/eurovision.ua

Национальный отбор на песенный конкурс Евровидение является частью гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

Об этом заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter.

"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", - написал Кириленко.​

Ранее Кириленко заявил, что на Евровидении-2019 Украину не должен представлять исполнитель, гастролирующий в России. "Если на "Евровидение" от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!" - написал вице-премьер в Twitter.

В субботу, 23 февраля в Украине пройдет финал отбора на Евровидение-2019. В завершающий этап отбора прошли группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

Евровидение в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.