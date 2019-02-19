Вице-премьер рассказал, почему Украине стоит отказаться от участия в Евровидении-2019

Вячеслав Кириленко / Twitter

На международном песенном конкурсе Евровидение-2019 Украину не должен представлять финалист-исполнитель, регулярно гастролирующий в стране-агрессоре РФ.

Соответствующее сообщение на своей странице в сервисе микроблогов Twitter вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

По его мнению, в таких условиях отказ от участия в Евровидении-2019 избавит Украину от ненужных объяснений по поводу того, что "на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация".

"Если на "Евровидение" от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!", − написал вице-премьер.

Напомним, ранее стали известны имена всех участников финала украинского отбора на Евровидение-2019. До этого там вспыхнул скандал. Крмое того, букмекеры дали свежий прогноз по участнику от Украины на "Евровидении-2019".