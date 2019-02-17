"Неудивительно, что вас побили": детали скандала на нацотборе на Евровидение

17 февраля 2019, 19:48

На сцене произошел казус из-за одежды участника.

Притула
Притула традиционно говорил в прямом эфире все, что думает / Фото: telekritika.ua

Второй полуфинал Национального отбора Евровидение-2019 омрачил скандал после реплики ведущего Сергея Притулы относительно одежды певца Андрея Хаята, известного как Khayat.

На сцене исполнитель презентовал песню Ever, которая соединила фольклорные мотивы с электронной музыкой.

По традиции, после эффектного номера с артистом пообщался ведущий шоу Сергей Притула. Шоумен вспомнил историю с избиением KHAYAT в Киеве, остроумно соединив инцидент с образом певца.

"Если вы так одеваетесь в метро, то неудивительно, что вас избили!" – пошутил ведущий.

Читайте такжеОт Украины на Евровидение может поехать гражданка РоссииЮмор Притулы оценили далеко не все. Например, журналист одного из телеканалов Дмитрий Фурдак назвал Притулу гомофобом.

"Считаю, Сергей Притула должен извиниться за свое открытое оправдание и неосуждение насилия в отношении людей, "которые выглядят не так, как все". Ведущий Национального отбора на Евровидение высказался низко, как гопник... Это недопустимо!" – заявил он.

Притула пошутил над одеждой участника / Фото: Instagram/eurovision.ua

В комментариях под сообщением Притула написал ответ, напоминающий журналисту нетолерантное поведение в эфире телеканала, с которым тот сотрудничает.

"Дмитрий, вы работаете на канале, на котором очень "постебались" над Зианджей. Не помню, чтобы вы требовали от своего руководства извинений. Это, во-первых. Во-вторых, я тут посмотрел ваши профили, вы такие все сладкие собрались, между собой там стрекочете, чего же вы меня тегаете?" – заявил телеведущий нацотбора на Евровидение.

Напомним, прошел второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2019, где была названа вторая тройка исполнителей-финалистов.

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