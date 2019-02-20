Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019

Сердючка выступит в Тель-Авиве

Известный украинский артист Андрей Данилко, известный своим образом зажигательной проводницы Верки Сердючки, выступит на 64-ом песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Тель-Авиве, Израиль.

Уже в мае артист выйдет на сцену песенного конкурса в качестве приглашенного гостя, передает "Новый канал".

Какую песню исполнит Сердючка, пока неизвестно.

Напомним, Верка Сердючка представляла Украину на Евровидении в 2007 году, и с песней Dancing Lasha Tumbai заняла второе место.

Ранее Лоза обьяснил, почему Верка Сердючка может не вернуться в Украину из РФ.