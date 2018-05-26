"Боится за свою жизнь". Лоза объяснил, почему Верка Сердючка может не вернуться в Украину из РФ

Скандальный российский музыкант Юрий Лоза заявил о том, что украинский артист, певец и шоумен Андрей Данилко (сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не выступает в России, потому что опасается за свою жизнь.

Лоза уверен, что если Данилко приедет в Россию с концертом, в Украину он уже спокойно вернуться не сможет.

"Он — нормальный человек. Он тоже опасается за свою жизнь", — заявил Лоза российскому "Пятому телеканалу".

Музыкант также отметил, что Данилко уже заработал достаточно, а кроме того, активно гастролирует в других странах.

Напомним, ранее Лоза раскритиковал Андрея Макаревича.