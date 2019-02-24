Не пущать: Подробности скандала с поездкой Maruv на Евровидение

Maruv (Анна Корсун) / скриншот из видео

Эпатажная поп-певица Maruv (Анна Корсун) хоть и победила по результатам голосования зрителей и жюри в нацотборе на Евровидение-2019, но в Израиль может так и не поехать. Александра Кольцова, представитель "Общественного телевещания", заявила о том, что к исполнительнице "остались вопросы", а потому окончательное решение по поводу участника на Евровидении-2019 от Украины не принято.

"Мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv. Мы хотели бы услышать от Maruv ответы", — заявила она в комментарии телеканалу "Громадське".

Вопросы у вещателя, по всей видимости, вызывает тот факт, что в грядущем концертном туре Maruv на март-апрель 2019-uj запланированы выступления в России, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге.

К слову, ранее вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко прямо заявил о том, что отправлять на Евровидение такую певицу после российских гастролей — "угроза национальной безопасности Украины".

Напомним, ранее соцсети взорвались после победы Maruv в нацотборе на Евровидение.