"Воевать за мир - это тр*хаться за девственность": соцсети взорвались после победы Maruv в нацотборе на Евровидение

Победу Maruv неоднозначно восприняли пользователи соцсетей / https://www.instagram.com/eurovision.ua

Победа эпатажной певицы Maruv в национальном отборе на Евровидение-2019 спровоцировала ажиотаж в украинском сегменте соцсетей.

Преимущественное большинство пользователей в шуточной и серьезной форме высказывали возмущение запланированными гастролями исполнительницы в России, а также первым масштабным сольным концертом в Москве.

Предметом обсуждения стала также фраза Maruv о том, что в России проживает четыре миллиона или миллиарда жителей.

"Певица Maruv на вопрос о гастролях в РФ и кого она там собирается объединять своей музыкой: "Нельзя всех (жителей РФ) судить по одному человеку, их президенту ... Не может быть там четыре миллиона или четыре миллиарда жителей России откровенно плохих, которые хотят воевать", - написал Milan Lelich.

"Будущий представитель Украины на Евровидении, певица Maruv, перед поездкой в Израиль проведет репетицию в Москве. Не бачили очі за кого голосували або еетамнет", - отметил Денис Попович.

"Судьи Нацотбора дали сейчас очень хреновый повод обвинять себя в необъективности. Респект Джамале и Филатову за выраженную позицию, не может быть музыки вне политики, и не нужно быть представителем секретариата президента, чтобы вникать в жизнь страны, иметь голову на плечах и четкую, твердую гражданскую позицию. Но! В данном случае якобы оцениваются песня и номер, и у Anna Maria они были не худшими. Возможно, даже одними из лучших. И если уже судьи ставят группе 1 балл, как при этом можно было дать Maruv 6, 5 и 5? Потому что она сказала, что назовет перед журналистами Крым украинским? Ок, но на вопрос о войне в Украине она повторит свою фразу "Знаете, воевать за мир - то же самое, что трахаться за девственность", и что это все проделки политиков, а так у нас с Россией любовь и музыка", - подчеркнул Юрий Сомов.

"Тот случай, когда очень хочется отправить Джамалу на Евровидение еще раз", - пишет Мария Жартовская.

"Кандидатов много, а выберем сепаров", - шутит Богдан Процишин.

"Как бы то ни было, а 4 миллиарда голосов у представительницы Украины на Евровидении уже есть", - иронично подметил Роман Шрайк.

Советник главы МВД Антон Геращенко не увидел в гастролях Maruv в России ничего предосудительно и подчернкул, что Украины на нацотборе сделали правильный выбор.

"Сегодня украинские телезрители и жюри конкурса Евровидение приняли правильное решение. На конкурс в Израиль не поедут сестры Опанасюк, публично отказавшиеся осудить российскую агрессию против Украины. Представлять нашу страну на Евровидении будет певица Maruv", - пишет Геращенко.

Впрочем, были и те, кто считает победу эпатажной исполнительницы вполне заслуженной.

"А давайте проверенных на Евровидение. Грынджолы еще живы?", - заявил Владислав Болсуновский.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко после победы в нацотборе Maruv сделал заявление, что Украину на Евровидении в Израиле не может представлять исполнитель, который гастролировал в России.