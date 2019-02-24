"Воевать за мир - это тр*хаться за девственность": соцсети взорвались после победы Maruv в нацотборе на Евровидение

24 февраля 2019, 00:57

Исполнительнице припомнили, что у нее в апреле запланированы гастроли в России.

Марув
Победу Maruv неоднозначно восприняли пользователи соцсетей / https://www.instagram.com/eurovision.ua

Победа эпатажной певицы Maruv в национальном отборе на Евровидение-2019 спровоцировала ажиотаж в украинском сегменте соцсетей.

Преимущественное большинство пользователей в шуточной и серьезной форме высказывали возмущение запланированными гастролями исполнительницы в России, а также первым масштабным сольным концертом в Москве.

Предметом обсуждения стала также фраза Maruv о том, что в России проживает четыре миллиона или миллиарда жителей.

"Певица Maruv на вопрос о гастролях в РФ и кого она там собирается объединять своей музыкой: "Нельзя всех (жителей РФ) судить по одному человеку, их президенту ... Не может быть там четыре миллиона или четыре миллиарда жителей России откровенно плохих, которые хотят воевать", - написал Milan Lelich.

"Будущий представитель Украины на Евровидении, певица Maruv, перед поездкой в Израиль проведет репетицию в Москве. Не бачили очі за кого голосували або еетамнет", - отметил Денис Попович.

"Судьи Нацотбора дали сейчас очень хреновый повод обвинять себя в необъективности. Респект Джамале и Филатову за выраженную позицию, не может быть музыки вне политики, и не нужно быть представителем секретариата президента, чтобы вникать в жизнь страны, иметь голову на плечах и четкую, твердую гражданскую позицию. Но! В данном случае якобы оцениваются песня и номер, и у Anna Maria они были не худшими. Возможно, даже одними из лучших. И если уже судьи ставят группе 1 балл, как при этом можно было дать Maruv 6, 5 и 5? Потому что она сказала, что назовет перед журналистами Крым украинским? Ок, но на вопрос о войне в Украине она повторит свою фразу "Знаете, воевать за мир - то же самое, что трахаться за девственность", и что это все проделки политиков, а так у нас с Россией любовь и музыка", - подчеркнул Юрий Сомов.

"Тот случай, когда очень хочется отправить Джамалу на Евровидение еще раз", - пишет Мария Жартовская.

"Кандидатов много, а выберем сепаров", - шутит Богдан Процишин.

"Как бы то ни было, а 4 миллиарда голосов у представительницы Украины на Евровидении уже есть", - иронично подметил Роман Шрайк.

Советник главы МВД Антон Геращенко не увидел в гастролях Maruv в России ничего предосудительно и подчернкул, что Украины на нацотборе сделали правильный выбор.

"Сегодня украинские телезрители и жюри конкурса Евровидение приняли правильное решение. На конкурс в Израиль не поедут сестры Опанасюк, публично отказавшиеся осудить российскую агрессию против Украины. Представлять нашу страну на Евровидении будет певица Maruv", - пишет Геращенко.

Впрочем, были и те, кто считает победу эпатажной исполнительницы вполне заслуженной.

"А давайте проверенных на Евровидение. Грынджолы еще живы?", - заявил Владислав Болсуновский.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко после победы в нацотборе Maruv сделал заявление, что Украину на Евровидении в Израиле не может представлять исполнитель, который гастролировал в России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:57
"Воевать за мир - это тр*хаться за девственность": соцсети взорвались после победы Maruv в нацотборе на Евровидение
00:31
"История не завершена": Кириленко пообещал не пустить Maruv на Евровидение от Украины
00:09
Астрономы открыли новый объект Солнечной системы
00:02
Wizz Air и Ryanair оштрафовали на миллионы евро из-за доплат за ручную кладь
23 февраля, суббота
23:53
Maruv Видео досье
23:34
Песня Siren Song победительницы нацотбора на Евровидение Maruv: текст и перевод
23:09
В США умер король голливудских мюзиклов
22:46
Зеленский выигрывает и у Порошенко, и у Тимошенко – политолог
22:42
Стало известно, кто поедет на Евровидение-2019 от Украины Видео
22:20
"Вас выкинут на свалку": Ярош предупредил заигрывающих с Кремлем кандидатов в президенты Видео
22:11
"Мы сделали свой выбор, а родители – свой": Anna Maria расплакались на сцене нацотбора на Евровидение-2019 Видео
21:36
"Гнать сц*ной тряпкой": нардепа от БПП разнесли за намерение отпраздновать 23 февраля
21:20
Стало известно число приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ Видео
21:12
В Украине предложили изменить название Донецкой области
21:11
"Чей Крым?": Maruv ответила на "вопрос совести" Джамалы Видео
20:58
Унижения и рукоприкладство: в Хмельницкой области разгорелся скандал вокруг горе-педагога Видео
20:41
"Рожай мясо": в России прошел оригинальный антивоенный перформанс Видео
20:34
Участница нацотбора Yuko заявила, что готова отказаться от российского гражданства Видео
20:34
"Мозги отбили": Усика разнесли за поздравление с 23 февраля Видео
20:06
Во Львове и Виннице отменили выставку необычных портретов Шевченко из-за угроз радикалов Фото Видео
20:00
Freedom Jazz зажигательно открыли нацотбор на Евровидение-2019 Видео
19:56
"Ударился в скрепу": эксперт объяснил, как Порошенко копирует Путина Видео
19:47
Тимошенко подписала Меморандум с Федерацией работодателей и Объединением организаций работодателей Украины
19:46
Карла Лагерфельда кремировали: церемония прощания состоялась под Парижем Видео
19:26
Актер Серебряков обвинил Россию в развязывании войн: коллеги не задержались с резким ответом
19:22
Кравчук рассказал, как во главе Компартии "боролся с системой" Видео
18:55
"Пленных пытали, душили, кастрировали": ГПУ составила подозрение экс-главарю ДНР Безлеру Видео
18:42
"У вас глаза на ж*пе выросли?": Скрыпин ответил на хайп вокруг дуэта Anna Maria Видео
18:35
Финал нацотбора на Евровидение-2019: смотреть онлайн Видео
18:27
"Соски торчат": Даша Астафьева покорила сеть эротическим фото без белья
18:23
У Порошенко требуют извинений после обвинений Авакова в нарушении избирательного законодательства
17:58
"Никаких послаблений для предателей": в Раде решили отомстить дуэту Anna Maria Видео
17:55
"Личная месть советского солдата": в РФ оценили слова Порошенко о забытом 23 февраля
17:48
"Мутишь с Каменских?": Потап ответил на вопрос о личной жизни
17:24
Взрыв микроавтобуса на линии разграничения: в штабе ООС назвали число жертв Фото Видео
17:14
Эксперт рассказал, как Украине избавиться от "бесконечных" кредитов МВФ
16:46
Порошенко вычеркнул коррупцию из списка главных врагов Украины Видео
16:29
"Все пид*расы": ведущий отбора на Евровидение разозлился из-за скандала с Anna Maria Видео
16:19
Доверенным лицом Порошенко на выборах стала известная актриса
15:58
В Украине вспыхнул дипломатический скандал из-за атаки на белорусский завод
15:23
Родителей претенденток на Евровидение от Украины внесли на Миротворец
15:13
На Донбассе возле линии разграничения подорвалось авто с людьми, есть жертвы Видео
14:51
"Золотая жила": стало известно, кому из знаков Зодиака весной светит финансовая удача Видео
14:50
Аваков обвинил СБУ: использовала дело Гандзюк для дискредитации полиции Видео
14:31
Порошенко выразил уверенность, что украинцы уже потеряли память о 23 февраля
14:26
Филарет отказал УГКЦ в праве провести литургию в Святой Софии Видео
14:14
Эксперт сказал, включит ли Россия в свой состав "Л/ДНР" Видео
14:06
СМИ узнали о планах Нафтогаза построить в Украине завод сжиженного газа
14:05
"Всех буду расстреливать": на Волыни священник УПЦ МП открыл огонь у храма Фото Видео
13:50
Война государства с ФОП: почему IT-задрот лучше учительницы мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться