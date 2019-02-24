От Анны Корсун до Maruv: история успеха победительницы нацотбора на Евровидение

Образ Анны Корсун за годы музыкального творчества полностью трансформировался / Фото: скриншот из видео

Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, которая одержала победу в национальном отборе на Евровидение-2019 от Украины, родилась в городе Павлограде Днепропетровской области, затем училась в вузе в Харькове, а позже переехала в Киев, где начала певческую карьеру.

Профессионально музыкой Анна начала в 2013 году – во время учебы в Харькове она организовала музыкальную группу The Pringlez, в которой попыталась реализовать себя в роли поп-рок-исполнительницы, перепевая хиты известных групп.

В 2014 году девушка попытала счастья в телевизионном вокальном шоу Голос страны, где выступила с русскоязычной песней "Помоги мне".

На проект она пришла в весьма скромной образе, завоевала симпатии судей и попала в команду российского певца Сергея Лазарева. За время конкурса внешний облик Анны значительно изменился – из серой мыши она превратилась в гламурную обольстительницу.

В Киев исполнительница переехала в 2017 году, где создала свой сольный проект и переключилась на электронику. Именно тогда она кардинально изменила внешность и в ней можно узнать ту Maruv, которую зрители увидели на нацотборе на Евровидение. Певица выпустила свой хит Drunk Groove, который довольно скоро заиграл в клубах Европы и собрал в YouTube более 80 млн. просмотров. Анна перевоплотилась в БДСМ-образ, который стал со временем ее визитной карточкой.

Первый альбом Maruv вышел в 2018 году и назывался Black Water. Его позитивно оценили, как зрители, так и критики. Ее песни стали часто звучать на музыкальных площадках Европы.

Впрочем, от гастролей в России певица отказываться не планировала. Именно это спровоцировало скандал после ее победы в нацотборе на Евровидение. Сотрудничество Maruv с Россией вызвало возмущение пользователей украинского сегмента соцсетей, а также представителей государственной власти. Так, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Украину на Евровидении в Израиле не может представлять исполнитель, который гастролировал в России.

Ранее Кириленко заявлял, что национальный отбор на песенный конкурс Евровидение является частью гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.