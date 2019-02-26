В НОТУ пояснили принцип выбора нового участника от Украины на Евровидение

26 февраля 2019, 00:19

Представители Общественного телевидения намерены проконсультироваться с Европейским вещательным союзом.

Евровидение
Участником от Украины на Евровидение может стать любой из финалистов / Фото: НОТУ

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что намерены выбрать представителя страны на Евровидение-2019 из всех финалистов нацотбора, однако произойдет это после консультаций с Европейским вещательным союзом относительно политизации процесса.

"Потом мы пообщаемся с юристами, хотим ли мы продолжать принимать в этом участие как вещатель. Затем мы пообщаемся с менеджментом артистов. А потом мы примем решение", - заявила в комментарии Громадському член НОТУ Александра Кольцова.

По словам представителя Общественного телевидения, после выбора кандидата, ему предложат подписать тот же договор, который отказалась принять Maruv.

Кольцова сообщила, что нынешний договор отличается от прошлогоднего лишь пунктом о запрете гастролей в России, его добавили после первого полуфинала.

"То, что артист выложил интерпретацию этих пунктов... там просто очень много стандартных пунктов из правил Евровидения. Кроме пункта об отмене гастролей в РФ - об отмене на время проведения конкурса", - сказала она.

Напомним, Maruv с песней Siren Song победила в украинском отборе на Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле.

Ранее сама Maruv заявила о том, что со стороны Общественного телевидения на нее сильно давят, заставляя отказаться от Евровидения.

В НТКУ пояснили, почему Maruv не будет представлять Украину на Евровидении в 2019 году в Израиле.

Позже Maruv пояснила, что отказалась от участия в Евровидении от Украины из-за кабальных условий контракта.

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НОТУ Общественное телевидение Евровидение-2019 Maruv
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