Скандал с Maruv и Евровидением: Кириленко заявил о вмешательстве российских пропагандистов

Вице-премьер категоричен: артистам в России гастролировать нельзя / Фото: скрин Twitter//пресс-служба В.Кириленко

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко убежден, что в скандале между певицей Maruv и Общественным телевидением нет ничего предосудительного, поскольку между российские и украинские артисты должны быть разделены идеологически.

"Я знаю многих наших исполнителей, и в 2014 году между ними прошел водораздел, большинство артистов отказались от гастролей в России, от хорошего куска рынка, и их там любили. Проявили гражданскую позицию. Часть исполнителей продолжили выступать на территории страны-агрессора. Кто-то там почти поселился. А кто-то "туда-сюда" и начались митинги перед концертами. И я предложил законопроект о гастролях украинских исполнителей на территории страны-агрессора. Но нет закона, который запрещает там выступать", - сказал Кириленко в эфире телеканал Прямой.

Читайте такжеКириленко обвинили в желании протянуть на Евровидение группу KazkaЧиновник подчеркнул, что поездки в Россию простых граждан не считает преступлением. Однако решительно против выступлений публичных личностей, которые веселят россиян, когда те убивают украинцев.

"Одно дело, когда обычный украинец едет туда по бытовым делам, другое, когда там выступает публичная личность… Когда на экране будут транслировать клип, на экране должна появиться надпись, что он выступает в России. Веселят россиян. Пока они убивают", - подчеркнул он.

Чиновник заявил, что украинский нацотбор на Евровидение отметился скандалом, поскольку в нем были замешаны российские пропагандисты.

Ранее Кириленко категорично завилял, что что Украину на Евровидении в Израиле не может представлять исполнитель, который гастролировал в России.

Напомним, Maruv с песней Siren Song победила в украинском отборе на Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле.

Ранее сама Maruv заявила о том, что со стороны Общественного телевидения на нее сильно давят, заставляя отказаться от Евровидения.

В НТКУ пояснили, почему Maruv не будет представлять Украину на Евровидении в 2019 году в Израиле.

Позже Maruv пояснила, что отказалась от участия в Евровидении от Украины из-за кабальных условий контракта.