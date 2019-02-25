"Мои юристы вы*бут их за чашку кофе": Maruv заявила о давлении со стороны Общественного

Maruv возмутилась условиям контракта с НОТУ / https://www.instagram.com/maruvofficial/

Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, которая одержала победу в национальном отборе на Евровидение-2019 от Украины, заявила о давлении со стороны Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ).

Певица считает, что ее участие в песенном конкурсе, который пройдет в Израиле, под угрозой из-за требовательных условий в контракте участника от Украины, написала певица в Facebook.

"Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе", - написала артистка.

В посте она возмутилась тем, что ей запрещена любая импровизация на сцене.

"Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен", - отметила Корсун.

Кроме того, по контракту, Maruv должна передать НОТУ авторские прав на песню Siren Song, которые принадлежат мировому лейблу Warner Music, также беспрекословно выполнять все требования Общественного.

"Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!", - возмутилась певица.

По словам Maruv, взамен она не получает никакой финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни международной промо поддержки, и даже визой певица должна заниматься сама.

"Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение -2019", - подытожила певица.

Maruv в комментариях поддержали украинский бизнесмен Гарик Корогодский, предложив певице помощь своих юристов, а телеведущий Алексей Дурнев заверил, что певица может на него рассчитывать.

Напомним, ранее Maruv (настоящее имя - Анна Корсун) одержала победу в украинском национальном отборе на "Евровидение-2019". Немедленно вспыхнули скандалы - из-за планов певицы поехать на гастроли в РФ. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко пообещал лично не пустить Maruv на Евровидение. Но певицу оперативно пригласили выступить на Евровидении от России.