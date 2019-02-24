Певицу Maruv пригласили выступить на Евровидении от России

Maruv / instagram.com/eurovision.ua

Россия должна предоставить певице Maruv, победившей в украинском нацотборе на Евровидение-2019, площадку и отправить ее выступать от РФ на Евровидении-2020.

Такое мнение высказал российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире Говорит Москва.

"Я считаю, что Maruv не стоит расстраиваться. У нее сумасшедший потенциал. Они придурки, они не умеют гордиться своим героями. Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем "фак". Она с хорошим потенциалом. У них очень креативный проект. Как продюсер, с удовольствием с таким бы проектом работал. Если они отказываются от этого - они полные идиоты", - сказал Пригожин.

Ранее сообщалось, что Национальная общественная телекомпания Украины взяла двухдневный перерыв для решения вопроса об участии певицы Maruv в Евровидении-2019 в Израиле, несмотря на ее победу в национальном отборе. Это связано с ее гастролями на территории России.

Ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что нацотбор на Евровидение-2019 является частью гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", - написал Кириленко в Twitter.​