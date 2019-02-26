"Игнорировать выбор народа - это политика государства?": в сети создали петицию в поддержку Maruv

Фанаты создали электронную петицию в поддержку Марув / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Поклонники одержавшей победу в нацотборе на Евровидение певицы Maruv, которая не подписала договор об участии в песенном конкурсе с НТКУ, создали электронную петицию.

На сайте Change.org Давид Эвоян создал петицию с требованием "предоставить Maruv возможность принять участие в Евровидении-2019".

"Maruv была выбрана представителем Украины на Евровидении 2019, однако вещательная компания попросила, чтобы Maruv подписала контракт, в котором указывается, что она отменит все свои предстоящие шоу и выступления в России. Maruv раскрыла некоторые подробности о контракте, и фанаты считают, что это больше похоже на контракт с дьяволом, так как он ограничивает свободу слова и движения певицы", - сказано в описании.

Фанаты создали петицию в поддержку певицы / https://www.change.org

Если петиция наберет нужное количество подписей, то Европейский вещательный союз и продюсер конкурса Йон Ола Санд должны будут рассмотреть ее.

На момент написания новости было собрано 7569 голосов из 10000 необходимых. В комментариях под петицией пользователи возмутились условиями договора, и предложили отправить Maruv на конкурс, но на новых условиях.

"Голосовала за Марув и считаю не справедливым то, что не считаются с нашими голосами и мнением большинства", - написала Антонина Богатова.

"Я патриотка, но не фанатик. Я хочу смотреть песенный конкурс, и, как и тысячи других сограждан, голосовала за исполнителя и песню, а не за "представителя страны на международной арене", как выражаются многие многоуважаемые. Выборы того самого "представителя" будут чуть позже, не путайте", - считает Ольга Котенко.

"Я полностью согласна, что представлять Украину на Евровидении должна именно Maruv. Это справедливо. И мы тоже не согласны с условиями договора. И предлагаем внести изменения", - отметила Ирина Бабий.

"Больно за то, что произошло. Maruv - смело, интересно, креативно. Почему игнорируется талант? Вместо успеха для Украины, стыд и провал. Непутевые чинуши от культуры вместо поддержки, продемонстрировали совковый подход к свободе творчества. Топтать таланты и игнорировать выбор народа - это политика государства?", - написала Ирина Лысенко.

Напомним, Maruv с песней Siren Song победила в украинском отборе на Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле.

Ранее сама Maruv заявила о том, что со стороны Общественного телевидения на нее сильно давят, заставляя отказаться от Евровидения.

В НТКУ пояснили, почему Maruv не будет представлять Украину на Евровидении в 2019 году в Израиле.

Ранее организаторы Евровидения отреагировали на скандал с Maruv в Украине.