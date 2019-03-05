"Это уже не смешно": Зеленский прокомментировал скандал с прослушкой

5 марта 2019, 07:25

СБУ должна выполнять свои прямые обязанности, подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Facebook

Кандидат в президенты, актер и шоумен Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг прослушки его офиса в Киеве.

"Если Служба безопасности или сотрудники — в общем, следствие покажет, кто это был — нас слушают и пишут, может быть, им просто нравится наш юмор?", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, СБУ должна заниматься своими прямыми обязанностями, передает ТСН.

"Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что таким занимаются люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны", — добавил Зеленский.

Напомним, в полиции сообщили, что в Шевченковском районе Киева на ул. Белорусской возле офиса Владимира Зеленского нашли оборудование для получения информации. Глава МВД Арсен Аваков писал, что под офисом кандидата в президенты обнаружили элементы аппаратуры для прослушивания.

Ранее в полиции инициировали уголовное производство по факту незаконной слежки за одним из кандидатов в президенты. Позже СМИ узнали, что за Владимиром Зеленским следили сотрудники СБУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
СБУ Владимир Зеленский прослушка
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:31
Эксперт сказал, кого Путин хочет видеть президентом Украины
07:25
"Это уже не смешно": Зеленский прокомментировал скандал с прослушкой Видео
07:15
Россия наращивает войска на границе с Украиной - Eurasia Review
06:58
Как Петр Алексеевич превратился в "большее зло" мнение
06:33
Стали известны "денежные" даты марта-2019 Видео
06:01
Комета-убийца "Череп": ученые расскрыли будущее землян после удара
05:32
Эксперт назвал главные провалы Порошенко на посту президента
05:04
Секс на одну ночь и поцелуи с женщиной: российская супермодель откровенно рассказала об интимной жизни
04:25
"Позорище какое-то": украинскую телеведущую жестко разнесли из-за фото в бикини
03:46
Гей несколько месяцев изображал женщину ради свекрови
02:59
Россияне через полтора месяца наконец потушили горящий танкер
02:07
Мужчина ограбил двух занимавшимся сексом в лесу геев
01:29
Москва нацелилась на Африку – The Telegraph
01:15
"Может быть все, что угодно": ялтинская активистка решила покинуть Крым
00:48
Сердючка, Барских, Повалий: украинские звезды отметились на российской Песне года Фото
00:22
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
04 марта, понедельник
23:57
"Не мажор": сын Гладковского в видео-ответе журналистам пообещал раскрыть источники расследования Видео
23:31
"Нет слов, одни эмоции!": Леся Никитюк покорила сеть фото в бикини
23:05
"Я тебе кадык вырву, с*ка": Гордон после скандала с Фарион жестко ответил на угрозы Видео
23:04
Маша Ефросинина Фото Видео досье
22:40
Названа безопасная "доза" блинов на Масленицу
22:10
В Киеве скоро перекроют Шулявский мост: как изменится движение транспорта
22:05
Трамп продлил антироссийские санкции из-за ситуации в Украине
21:56
Россия и Китай вынуждены дружить против США - Foreign Policy
21:26
Вокалист The Prodigy не скрывал свои планы на самоубийство Видео
20:55
Хищения в оборонке: СМИ узнали, как Гладковские заработали на поставке приборов из России Видео
20:48
Умер звезда сериала Беверли-Хиллз Люк Перри Видео
20:25
В СБУ объяснили прослушку у офиса Зеленского Видео
19:52
Командир боевиков-перебежчица Ветерок участвовала в Дебальцевском котле Видео
19:34
Масленица 2019: названа самая опасная начинка для блинов
18:57
В Украине выпустили сгущенку с изображением жен Бандеры и Шухевича
18:24
НАБУ задержало двух директоров филиала Укроборонпрома по подозрению в растрате Видео
17:53
Геращенко раскрыл, какую прослушку нашли у офиса Зеленского
17:36
"На работу в Pornhub": Экс-солистка Serebro сделала толстый и горячий намек о себе
17:23
У офиса Зеленского нашли прослушку: подробности Видео
17:00
Настя Каменских эротично выставила оголенную попу на пикантном фото
16:35
Лукашенко вспомнил, как упрекнул украинцев за сдачу Крыма России Видео
16:32
Путин вывел Россию из ракетного договора с США
16:01
Кит Флинт умер: необычные факты биографии вокалиста The Prodigy Фото Видео
15:55
В Киеве 8 Марта серьезно потеплеет — синоптики Видео
15:52
Социологи выяснили, сколько украинцев недовольны уровнем жизни и путем Украины
15:50
Порошенко объяснился за пятилитровую бутыль воды
15:21
Официально: стала известна причина смерти Децла
15:17
Кит Флинт умер: лучшие клипы The Prodigy Фото
14:50
Янукович всеми фибрами души ненавидел Путина — эксперт Видео
14:47
В G7 и Всемирном банке возмутились скандальным украинским законом и потребовали его отменить
14:36
Кит Флинт совершил самоубийство - вскрылись новые подробности лидера The Prodigy Фото
14:28
Порошенко "отжал" концертный зал у Тины Кароль
14:25
Тимошенко и Зеленский впереди, Порошенко не выходит во второй тур - соцопрос
14:20
Эксперт предупредила о "синоптическом кордебалете" в Украине в марте Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться