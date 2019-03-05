"Это уже не смешно": Зеленский прокомментировал скандал с прослушкой

Владимир Зеленский / Facebook

Кандидат в президенты, актер и шоумен Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг прослушки его офиса в Киеве.

"Если Служба безопасности или сотрудники — в общем, следствие покажет, кто это был — нас слушают и пишут, может быть, им просто нравится наш юмор?", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, СБУ должна заниматься своими прямыми обязанностями, передает ТСН.

"Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что таким занимаются люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны", — добавил Зеленский.

Напомним, в полиции сообщили, что в Шевченковском районе Киева на ул. Белорусской возле офиса Владимира Зеленского нашли оборудование для получения информации. Глава МВД Арсен Аваков писал, что под офисом кандидата в президенты обнаружили элементы аппаратуры для прослушивания.

Ранее в полиции инициировали уголовное производство по факту незаконной слежки за одним из кандидатов в президенты. Позже СМИ узнали, что за Владимиром Зеленским следили сотрудники СБУ.