Зеленский рассказал, когда покажет народу ключевую пятерку своих соратников

19 марта 2019, 13:50

По словам самого рейтингового кандидата, общественности долго ждать не придется.

Владимир Зеленский / Facebook / Зе!Команда

Известный актер и телеведущий Владимир Зеленский, продолжающий оставаться лидером соцопросов среди кандидатов в президенты Украины, заявил о том, что пять ключевых членов своей команды предъявит общественности сразу после выхода во второй тур президентских выборов.

Такую информацию он озвучил во время встречи с представителями бизнес-ассоциаций в Киеве, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим представить ключевых людей до конца второго тура, если мы туда пройдем. За нос водить людей не будем − мы пятерку назовем. Остальные − там на это до президентских полномочий почти 2,5 месяца. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех найти", − сказал Зеленский.

По словам кандидата в президенты, он четко видит в своей команде людей, пришедший на встречу с ним и выразил надежду, что они тоже видят себя в его команде.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о будущем олигархов в Украине в случае его победы на выборах, а также оценил медреформу от Супрун.  


 

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