"Еще держится": Зеленский оценил медреформу от Супрун

Владимир Зеленский / Facebook

В Украине медицинская реформа является одной из немногих, которая "как-то держится", заявил кандидат в президенты Владимир Зеленский.

"Что касается Супрун, вы знаете. Я не глубоко в этом вопросе, но я понимаю одно, что если в нашей стране из всех реформ, эта одна из немногих, которая хоть как-то держится, то надо за таких людей держаться. Все что я понимаю. Это однозначно надо давать людям карт-бланш. Я понимаю, что это острая тема, медицина связана со здоровьем, со смертностью и так далее, но это тот редкий случай, когда надо дать возможность", - подчеркнул он на встрече с представителями бизнес-сообщества, фрагмент которой опубликован на YouTube-канале InfoResist.

Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация, когда того или иного человека травят СМИ из-за личных конфликтов, является недопустимой.

"Нельзя чтобы человека можно было просто, из-за каких-то своих делишек в области медицины, нельзя чтобы человека могли растоптать на том или ином канале. Люди это слушают, люди этому доверяют и начинают плохо относиться к ее реформе, не понимая, что там происходит, на какой стадии эта реформа. Когда все закончится, когда все получится", - добавил Зеленский на встрече.

Напомним, согласно данным всеукраинской общественной организации Ведущие правовые инициативы, за кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского на предстоящих выборах в Украине 2019 готовы проголосовать 34,04% опрошенных.