Зеленский рассказал о будущем олигархов в Украине в случае его победы на выборах

Владимир Зеленский рассказал, как намерен контролировать олигархов в случае победы на выборах / УНИАН

Кандидат в президенты и лидер Квартала 95 Владимир Зеленский высказал мнение, что повлиять на деятельность олигархов в Украине можно контролем над новостями на принадлежащих им телеканалах.

"У нас пять олигархов владеют пятью группами телевизионных каналов, и ничего с этим мы пока не можем сделать. Хотя у нас есть хорошее решение как их всех превратить в портфельных инвесторов, чтобы они не влияли на новостную политику. Они должны получать прибыль с каналов", - сказал он на встрече с руководством Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей.

По словам шоумена, он хорошо знаком с телевизионным бизнесом и убежден, что новостную политику телеканалов должен регулировать Нацсовет по телерадиовещанию, а не владельцы-олигархи.

Читайте такжеВыборы 2019: Зеленский существенно оторвался от соперниковЗеленский заявил, что Квартал 95 сотрудничает с телеканалом 1+1 на условиях абсолютной партнерской выгоды. Контракт с Интером он разорвал, поскольку телеканал начал "играть в какие-то политические игры".

"Помогать олигархам я не собираюсь, я не для этого туда иду, чтобы марать свое имя", - заявил бизнесменам Зеленский.

Напомним, в материале Bloomberg сказано, что Украине остается надеется на молодых избирателей, которые делают ставку на Владимира Зеленского.