Во второй тур выборов выходят Тимошенко и Зеленский - соцопрос

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко выходят в второй тур президентских выборов, действующий глава государства - на третьем месте.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз".

Так, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 21,5% украинцев (26,5% среди тех, кто определился и будет голосовать). Юлию Тимошенко выбирают 15,1% украинцев (18,6% среди тех, кто определился и будет голосовать).

Петр Порошенко занимает третье место с результатом 13,9% (17.1%).

Десятипроцентный рубеж преодолевает еще один кандидат - Юрий Бойко, который набирает 11,2% голосов (13,8 среди тех, кто определился и придет на выборы).

Общенациональный опрос проведен Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой "Социопрогноз" при поддержке Киевского пресс-клуба. Опрос проведен с 8 по 16 марта 2019 во всех областях Украины (кроме временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего опрошено 2016 респондента. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз". Статистическая погрешность не превышает 2,2%.