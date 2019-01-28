Вакарчук признался, почему не пойдет в президенты / Униан

Музыкант и глава группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил, что не будет принимать участие в выборах президента 2019 в Украине.

У себя на YouTube он пояснил: "Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой – мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "i", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года. Я хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах, могу сделать больше для страны, чем надев галстук. И я не собираюсь стоять в стороне".

По его словам, вместе со своей командой он будет работать ради победы "проевропейских сил".

Ранее депутат Верховной Рады III, VI и VII созывов, доктор юридических наук Виталий Журавский, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщил, что Святослав Вакарчук изъявил желание баллотироваться в президенты Украины.

Позже лидер "Океану Ельзи" в столице Великобритании Лондоне, выступая на мероприятии от Украинского института, говорил, что хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц, но власть сама по себе его не интересует.

Напомним, социолог Дмитрий Дмитрук считает, что если бы лидер рок-группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук взял участие в выборах президента Украины, то в первом туре смог бы получить 2-4% голосов избирателей.

Справка. 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. Ранее стало известно, что число зарегистрированных Центризбирком кандидатов в президенты уже достигло 13 человек.