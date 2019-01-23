Эксперт спрогнозировал результаты Вакарчука на выборах президента-2019

На выборах президента-2019 Святослав Вакарчук может получить 2-4% голосов, полагает социолог / KP.UA

Социолог Дмитрий Дмитрук считает, что если лидер рок-группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук примет участие в выборах президента Украины, то в первом туре сможет получить 2-4% голосов избирателей.

По результатам голосования на президентских выборах-2019 Вакарчук не войдет ни в первую тройку, ни даже в пятерку, спрогнозировал эксперт в комментарии Обозревателю.

По его словам, артист в лучшем случае сможет занять место где-то рядом с кандидатом в президенты, мэром Львова Андреем Садовым.

"Если же цель (Вакарчука — Ред.) — заявить о себе, то довольно неплохой ход. Можно не участвовать в президентских выборах, а умело критиковать основных конкурентов", — отметил собеседник.

Ранее депутат Верховной Рады III, VI и VII созывов, доктор юридических наук Виталий Журавский, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщил, что Святослав Вакарчук изъявил желание баллотироваться в президенты Украины.

Позже лидер "Океану Ельзи" в столице Великобритании Лондоне, выступая на мероприятии от Украинского института, говорил, что хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц, но власть сама по себе его не интересует.

Справка. 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. Ранее стало известно, что число зарегистрированных Центризбирком кандидатов в президенты уже достигло 13 человек.