На пост президента Украины претендуют еще три кандидата

22 января 2019, 17:27

Среди таковых – Юрий Бойко, Руслан Кошулинский и Аркадий Корнацкий

Выборы-2019
Выборы-2019 / Корреспондент

Один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Украины Юрий Бойко зарегистрирован кандидатом в президенты Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, соответствующее решение принято на заседании во вторник. Таким образом, ЦИК уже зарегистрировала 13 кандидатов на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Также стало известно, что Всеукраинское объединение "Свобода" выдвинула вице-спикера Верховной Рады предыдущего созыва (2012-2014) Руслана Кошулинского кандидатом в президенты Украины. В середине ноября 2018 года о поддержке кандидатуры Кошулинского на выборах президента заявили Партии ВО "Свобода, "Правый сектор", Организация украинских националистов (ОУН), Конгресс украинских националистов и организация "С14", а также лидер Национального движения "Дия", народный депутат Дмитрий Ярош.

Претендует на пост президента Украины и депутат-миллионер из БПП Аркадий Корнацкий, который сегодня подал документы в ЦИК для регистрации как самовыдвиженец. Согласно декларации за 2017 год, Корнацкий является собственником 6 компаний и 15 домов в Киевской и Николаевской области, а также имеет наличные денежные средства в размере 30,1 млн грн, $775 тыс. и 155 тыс. евро.

Напомним, 12 января ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты Украины выдвиженца от партии "Укроп" Александра Шевченко и самовыдвиженца, экс-главу ГФС Романа Насирова.

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БПП ЦИК регистрация кандидат в президенты Юрий Бойко ВО Свобода Руслан Кошулинский
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