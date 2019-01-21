ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

Выборы-2019 / ZIK

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Украины выдвиженца от партии "Укроп" Александра Шевченко и самовыдвиженца, экс-главу ГФС Романа Насирова.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, такое решение принято сегодня на заседании. Таким образом, на 21 января 2019 года Комиссия зарегистрировала уже 12 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко И.А., Каплина С.М., Наливайченко В.А., Скоцика В.Е. , Садового А.И., Куприя В.М., Мураева Е.В., Гриценко А.С., Балашова Г.В., Богомолец О.В., Шевченко А.Л. и Насирова Р.М.

Напомним, 18 января, Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатами в президенты народного депутата от БПП Ольги Богомолец и лидера партии "5.10" Геннадия Балашова.