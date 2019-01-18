Центризбирком зарегистрировал еще двоих кандидатов в президенты

ЦИК зарегистрировала новых кандидатов в президенты / "Хвиля"

В пятницу, 18 января, Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации еще двоих кандидатов в президенты Украины.

Согласно решению ЦИК, новыми кандидатами в президенты стали народный депутат от БПП Ольга Богомолец и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов.

За регистрацию Богомолец и Балашова кандидатами в президенты отдали свои голоса 15 членов Центризбиркома.

Отметим, что число зарегистрированных кандидатов в президенты уже достигло 10 человек.

Напомним, накануне народный депутат Украины Александр Шевченко подал пакет документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.