Экс-глава СБУ стал кандидатом в президенты

Игорь Смешко идет в президенты / Фото: argumentua.com

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко подает свою кандидатуру для участия в выборах президента Украины.

"Решение ... принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины", - написал Смешко на своей странице в Facebook.

В эфире телеканала 112 Украина новоиспеченный кандидат заявил, что никогда не был связан с олигархами и сотрудничать с ними не намерен. Предвыборную кампанию он планирует финансировать с помощью средств, привлеченных из "малого и среднего бизнеса".

По словам Смешко, его конкурентами на выборах являются СМИ, "контролируемые олигархами".

Как известно, Игорь Смешко возглавлял Службу безопасности Украины с сентября 2003 по февраль 2005 года во времена президента Леонида Кучмы. С 2014 года он занимал должность советника президента Петра Порошенко, а затем возглавлял комитет разведки в Минобороны.

Как известно, в последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. Центризбирком уже зарегистрировал 5 кандидатов в президенты - Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Владимира Скоцика и Андрея Садового.

Напомним, ЦИК отказалась регистрировать кандидатами в президенты на очередных выборах желающих побороться за пост главы государства — Виталия Велидченко и Сергея Фаренюка и Владимира Ратушу.