Политолог назвал главную особенность Зеленского как кандидата в президенты

13 января 2019, 05:27

По словам эксперта, в ближайшие два с половиной месяца "мы будем знакомиться с новым Зеленским - кандидатом в президенты".

Зеленский
Владимир Зеленский

Главная особенность шоумена Владимира Зеленского, заявившего о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Украины-2019 года, заключается в том, что он ведет нестандартную политическую кампанию.

Такое мнение выразил политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в своей колонке на сайте журнала Новое время.

"Главная особенностьЗеленского в том, что он ведет нестандартную политическую кампанию, и это правильно - ему нужно отличаться. Но ему все равно придется столкнуться с атаками, а также вопросами, которые ему в различных формах будут задавать - о позиции по Донбассу, внешней политике, отношениях с Россией и тому подобное", - отмечает Фесенко.

Читайте такжеПерекошенные лица: почему предложение Зеленского взбесило ПорошенкоПо словам политолога, пока Зеленский - "это terra incognita".

"Вокруг него есть миф, созданный сериалом "Слуга народа" и ожиданиями избирателей, но сам по себе он terra incognita. Пока вопрос того, каким он может быть политиком, открыт. И я думаю, что ближайшие два с половиной месяца мы будем знакомиться с новым Зеленским - кандидатом в президенты", - подытожил он.

Напомним, ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Петра Порошенко.

Читайте также"5 основных проблем Украины": Зеленский сделал украинцам необычное предложениеПо результатам различных опросов, Зеленский занимает вторую строчку в рейтинге возможных кандидатов на будущих президентских выборах.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года.

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина Владимир Зеленский президентские выборы в Украине выборы в Украине Владимир Фесенко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
06:01
Самые верные гадания на Старый Новый год: как гадать на деньги и на суженого
05:45
Щедрий вечір 2019 – свято Маланки та Василя: як привітати українською та російською мовами Фото Видео
05:27
Политолог назвал главную особенность Зеленского как кандидата в президенты
04:51
Как приготовить кутью на Щедрый вечер: названы отборные рецепты кутьи Видео
04:01
Засветила трусы: Ким Кардашьян примерила дерзкое мини-платье
03:10
Газпром не пойдет на переговоры с Украиной до выборов - эксперт
02:03
Полковник ВСУ задал "сердитым" Турчинову и Полтораку вопрос по Крыму
01:15
Надежда Мейхер завела сеть глубоким декольте и пикантной татуировкой
00:34
Что надо знать о Дне Василия 2019 – от примет до поздравлений Фото
12 января, суббота
23:55
Пожар и взрывы: на Прикарпатье произошло крупное ЧП на нефтехимическом заводе Фото Видео
23:24
"Старое корыто": выжившие моряки рассказали о кораблекрушении у берегов Турции Видео
22:55
Повторить феномен Трампа: эксперт оценил президентские перспективы Зеленского Видео
22:25
Щедрый вечер 2019: что нельзя делать в этот день и что подать на стол Видео
22:22
Слезоточивый газ и водяные пушки: во Франции "желтые жилеты" устроили новые беспорядки Фото Видео
21:58
"Церковь — на распутье": эксперт назвал главные риски при создании ПЦУ Видео
21:52
Будущее красоты: презентованы новейшие технологии для усовершенствования лица и тела Видео
21:46
Масштабное ДТП на Жиморщине: на трассе Киев – Чоп столкнулись 9 машин Видео
21:33
"Наш земляк": назначен глава ставропигии Константинопольского патриархата в Киеве Видео
21:24
"Поговорим о российской оккупации": в СБУ рассказали, зачем вызвали на допрос Гриценко Видео
20:57
На Киевщине на водохранилище под лед ушел снегоход с рыбаками: есть жертвы Фото Видео
20:42
Лана Дель Рей растрогала новой песней об одиночестве Видео
20:25
Mi Box 4 SE: Xiaomi назвали цену и характеристики своей самой дешевой приставки
20:13
"Защипни шубу": "секс-богиня" Леська Никитюк поразила фото с отдыха в Карпатах Фото Видео
19:55
Мощный взрыв в центре Парижа: стало известно о пострадавшем украинце Фото Видео
19:37
Супрун разъяснила новые правила секса в Украине на примере чая Видео
19:25
"Террор против украинцев": названо число украинских политзаключенных в РФ Видео
19:08
В Украине повышают суммы выплат на детей: кому и сколько положено Видео
18:53
Командующий ООС предупредил: Россия хочет пробить сухопутный коридор в Крым Видео
18:34
"Темные дела": в УПЦ МП открестились от незаконного строительства в Киево-Печерской лавре Видео
18:13
Расписка на секс: в Минюсте разъяснили новые правила интима для украинцев Видео
18:05
LP Фото Видео досье
17:52
Названа причина взрыва в киевском ТРЦ Видео
17:33
Кораблекрушение у берегов Турции: выжившие украинцы вернулись на Родину, названы имена Фото Видео
17:32
"Это будет длиться вечно": экс-жена Алиева показала новые фото с побоями Видео
17:09
Олю Полякову в Таиланде "свалил" вирус Видео
17:07
Турецкий гранд начал переговоры по трансферу полузащитника сборной Украины Фото Видео
16:50
Трамп похвастался своим жестким отношением к России Видео
16:44
В Минздраве посоветовали, как похудеть после праздников Видео
16:24
В Крыму Россия устроила учения с самоходками, дронами и минометами Видео
16:18
Омбудсмен Рады сказала, как Путин будет использовать захваченных украинских моряков Видео
16:16
"Что случилось с лицом?": Таисию Повалий заподозрили в увлечении пластикой Видео
15:58
"Дома может лаять": в поезде произошел языковой скандал с ветераном АТО Видео
15:54
"Как куколка!": Злата Огневич умилила сеть детским фото
15:49
НАБУ внезапно засекретило информацию по допросу Гройсмана
15:30
В Совфеде РФ оценили предложение Украины об отмене права вето в Совбезе ООН Видео
15:02
Украина потребовала отменить право вето в Совбезе ООН
14:49
Ольга Бузова может представить Россию на Евровидении-2019: сеть в шоке
14:35
Названо число жертв мощного взрыва в Париже Видео
14:23
"Сразу помолодел": Дима Билан удивил фанатов изменениями во внешности
14:05
"Рванула дымовая шашка": в Киеве в торговом центре случилось ЧП
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять