Политолог назвал главную особенность Зеленского как кандидата в президенты

Владимир Зеленский

Главная особенность шоумена Владимира Зеленского, заявившего о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Украины-2019 года, заключается в том, что он ведет нестандартную политическую кампанию.

Такое мнение выразил политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в своей колонке на сайте журнала Новое время.

"Главная особенностьЗеленского в том, что он ведет нестандартную политическую кампанию, и это правильно - ему нужно отличаться. Но ему все равно придется столкнуться с атаками, а также вопросами, которые ему в различных формах будут задавать - о позиции по Донбассу, внешней политике, отношениях с Россией и тому подобное", - отмечает Фесенко.

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"Вокруг него есть миф, созданный сериалом "Слуга народа" и ожиданиями избирателей, но сам по себе он terra incognita. Пока вопрос того, каким он может быть политиком, открыт. И я думаю, что ближайшие два с половиной месяца мы будем знакомиться с новым Зеленским - кандидатом в президенты", - подытожил он.

Напомним, ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Петра Порошенко.

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Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года.

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.