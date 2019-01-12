"Не миллионы, а три гривны": ЦИК не зарегистрировала кандидатами в президенты еще двух желающих

ЦИК не зарегистрировала кандидатами в президенты Виталия Велидченко и Сергея Фаренюка / znay.co

Украинская Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в президенты на очередных выборах еще двух желающих побороться за пост главы государства — Виталия Велидченко и Сергея Фаренюка.

Велидченко и Фаренюк подали документы в ЦИК во вторник, 8 января, они были рассмотрены, но не отвечали требованиям избирательного закона, говорится на странице Комиссии в Facebook.

Также стало известно, что Фаренюк вместо необходимого залога в 2,5 млн гривен внес 3 грн, пишет Укринформ со ссылкой на данные члена Центризбиркома Андрея Евстигнеева.

"Рассмотрев поданные документы, Комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко Виталию Игоревичу и Фаренюку Сергею Григорьевичу в регистрации кандидатами на пост президента Украины...", — отмечается в сообщении.

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. Центризбирком уже отказал в регистрации кандидатом в президенты правозащитнику Владимиру Ратушу из-за ошибок и неточностей в поданных документах.