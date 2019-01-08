Центризбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты Украины

В Украине зарегистрировали 4 кандидатов в президенты / "Хвиля"

Во вторник, 8 января, Центральная избирательная комиссия Украины на своем заседании приняла решение о регистрации еще четырех кандидатов в президенты.

Кандидатами зарегестрированы: мэра Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой, лидер партии "Общественно-политическое движение "Справедливость" Валентин Наливайченко, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин и самовыдвиженец Виталий Скоцик.

На сегодня кандидатами в президенты зарегистрированы пять человек.

Напомним, ранее был зарегистрирован первый кандидата на пост президента Украины - бывший министр экологии и природных ресурсов (2014-2015) Игорь Шевченко.

В Украине президентская кампания стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года.

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.