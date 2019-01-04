"Маленький Иисус сказал идти и побеждать": Жена Садового отличилась эксцентричным заявлением - опубликовано видео

Андрей Садовый с супругой Екатериной / "Караван историй"

Сошедший с небес маленький Иисус сказал, что мэр Львова Андрей Садовый должен "идти и побеждать".

Об этом рассказала супруга львовского градоначальника Екатерина Кит-Садовая, выступая на съезде партии "Самопомощь".

"Каждый год приход маленького Иисуса, рождение Бога, для меня было чем-то иным. Сегодня оно мне говорит: "Знаешь, я тебя так сильно люблю, что я маленьким ребенком сошел сюда. Я тебя настолько сильно уважаю и ценю, какая ты есть. И это касается каждого из вас. Я так сильно люблю, что своего сына отдал на смерть за тебя. Поэтому вперед идти и побеждать. И я вас призываю не быть грустными, потому что радость, веселость и счастье - это признак свободной средины и чистоты совести. Идите и побеждайте", - заявила она во всеуслышание.

Напомним, ранее стало известно, что Андрей Садовый будет участвовать в президентских выборах-2019 от партии "Самопомощь".