Еще один нардеп подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Еще один народный депутат решил баллотироваться на пост президента / "Хвиля"

Народный депутат Украины Александр Шевченко подал пакет документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

Шевченко стал победителем президентских праймериз партии Украинское объединение патриотов - УКРОП, сообщает пресс-служба партии.

Шевченко будет бороться за пост главы государства от имени УКРОПа. Соответствующее решение приняли делегаты XVII съезда партии, который состоялся сегодня в Киеве.

"Моя подача документов в ЦИК - это шаг к победе украинского народа над той ужасной системой и коррупцией, которая сейчас существует в государстве. Это шаг к уборке грязи в обществе и пыли из нашего дома. Я буду идти к победе. Меня не интересует, кто мои оппоненты, меня интересует, кто мои союзники. А это - украинский народ", - заявил Шевченко.

Напомним, 15 января, ЦИК приняла решение о регистрации еще троих кандидатов в президенты Украины: лидерп партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, лидера партии "Наши" Евгения Мураева и внефракционного нардепа Виталия Куприя.