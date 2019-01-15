Центризбирком официально зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты

Центризбирком зарегистрировал троих кандидатов в президенты / "Хвиля"

Во вторник, 15 января, Центральная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации еще троих кандидатов в президенты Украины.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, лидер партии "Наши" Евгений Мураев и внефракционный народный депутат Виталий Куприй официально зарегистрированы кандидатами на пост президента Украины.

Отметим, что после этого решения ЦИК, официально уже зарегистрировано 8 кандидатов на выборах президента Украины 31 марта.

Напомним, ранее экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о том, что подает свою кандидатуру для участия в выборах президента Украины.