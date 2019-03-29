"Должен победить артист": астролог назвал триумфатора президентских выборов

Владимир Зеленский / instagram

Самые большие шансы на победу на президентских выборах-2019 у Владимира Зеленского, заявил известный астролог Влад Росс.

"Когда я делал гороскоп для страны на год, то увидел восходящее солнце. Солнце означает творчество. Поэтому я уже тогда говорил, что президентом должен стать артист. Это либо Вакарчук, или Зеленский, или Тимошенко. То есть должен победить артист. Но среди всех упомянутых, Владимир Зеленский самый яркий представитель. Тем более, звезды показывают ему самые большие шансы", - подчеркнул он в комментарии Фактам.

Говоря о шансах нынешнего главы государства Петра Порошенко, Росс отметил, что когда он объявил на съезде о решении баллотироваться, "Луна была в дискурсе, то есть в плачевном положении. Темная Луна свидетельствует о том, что свою презентацию как президента в это время не стоило представлять".

В то же время астролог прогнозирует, что день выборов обещает быть спокойным: "Будет спокойный лунный день черепахи. Вообще черепаха – это медленное и спокойное животное. Но возможны фальсификации. Меркурий в этот день соединяется в рыбах. А Меркурий – это всегда подсчет голосов".

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Влад Росс не исключил новый вариант фальсификации.

"Но такой результат подсчетов всех удивит. Поэтому, с точки зрения подсчета голосов, худшего дня для выборов не найти. С точки зрения безопасности – все будет вполне нормально", - резюмировал он.

Напомним, ранее астролог объяснил, почему Порошенко не суждено закончить войну на Донбассе.