Результаты экзит-полов выборов президента: первая реакция кандидатов

Кандидаты начали активно комментировать результаты экзит-полов

В 20:00 31 марта закрылись избирательные участки и были обнародованы первые результаты ряда экзит-полов.

Согласно данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым. Аналогичные результаты и у других источников.

Первым прокомментировал предварительный итог выборов триумфатор Владимир Зеленский. Шоумен в присущей ему манере отреагировал на результаты с юмором.

"Экзит-поллов много, а победитель – один", – отметил Зеленский.

Кандидат поблагодарил своих сторонников, граждан и Зе-команду, которые отдавали за него свои голоса.

"Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали не по приколу", - добавил он.

Нынешний глава Украины Петр Порошенко, комментируя результаты первых экзит-полов, отметил, что "Москва надеялась на свою победу уже сегодня".

"Спасибо украинцам, которые во всем разобрались, отделили зерна от плевел. Спасибо за то, что, судя по экзитполам, предоставили возможность продолжить борьбу за Украину во втором туре, в то время, когда Москва надеялась на свою победу уже сегодня", — написал Порошенко в Twitter.

Позже в Facebook действующий глава государства решил не отставать от лидера президентской гонки и тоже пошутить. Он заявил, что завтра 1 апреля и можно посмеяться над результатами выборов, но со 2 апреля нужно действовать серьезно.

/ Фото: Facebook/Петр Порошенко

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко занимает третье место по результатам экзит-пола. С результатами политик не согласилась и заявила, что это она с Зеленским прошла во второй тур.

Тимошенко на брифинге констатировала, что ее команда провела комплексный социологический опрос в противовес "заказной социологии".

"Призываю не воспринимать экзит-полы как истину в последней инстанции. Это – абсолютно манипулятивная нечестная вещь", – заявила Тимошенко.

"Страна надеется на перемены, надеется, что мафия от власти уйдет и в Украине начнется настоящее возрождение и становление", – сказала она.

Тимошенко призвала свою команду: "Никакой дезорганизации. Не обращайте внимания на продажные экзит-полы. До 24:00 отправьте копии протоколов с участков – и мы результат параллельного подсчета будем объявлять".

Кандидат в президенты от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко все еще надеется пройти во второй тур выборов.

Согласно результатам экзит-пола, Бойко занимает четвертую позицию в рейтинге. Больше всего его поддержали на востоке, а меньше всего – на западе Украины.

"Мы уверены, что при подсчете голосов мы будем иметь дополнительные резервы. Около 20% людей отказывались отвечать, за кого они голосовали, и мы считаем, что там именно наши голоса", - заявил Бойко на брифинге в своем штабе.

Он назвал эту избирательную кампанию "самой грязной в истории Украины". Все же Бойко отметил, что он доволен выборами, "поскольку мы показали, что власть, несмотря на давление, на попытки подкупа, обречена".

Кандидат в президенты и лидер политсилы Гражданская позиция Анатолий Гриценко на брифинге отреагировал на результаты экзит-полов и заявил, что теперь намерен сосредоточиться на парламентских выборах. Он категорически отказался поддержать во втором туре действующего главу государства Петра Порошенко.

"Я не хочу еще 5 лет обмана и мародерства и потому, ни при каких условиях, я не поддержу и не проголосую за Порошенко Петра Алексеевича. Я его хорошо знаю", - сказал Гриценко после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола.

Политик заявил, что не может пока озвучить свою позицию по Зеленскому, поскольку не знает его.

"Я не могу так же призывать голосовать или не голосовать за Владимира Зеленского. Я его просто не знаю, как не знает его еще страна", - добавил он.

Напомним, согласно данным национального экзит-пола 2019, лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины, во второй тур президентских выборов 2019 также выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Таким образом, 21 апреля во втором туре встречаются Порошенко и Зеленский.