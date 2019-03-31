"Инструмент манипуляций": у Тимошенко оспаривают второе место в экзит полах

По данным экзит полов Юлия Тимошенко не проходит во второй тур выборов / Reuters

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко с результатом 20,9% занимает второе место по результатам экзит-пола.

Как заявил народный депутат от Батькивщины Сергей Соболев, по их подсчетам, 27% получает Владимир Зеленский, а президент Петр Порошенко с 17.5% оказался на третьем месте.

По словам народного депутата Сергея Власенко, Батькивщина будет объявлять параллельный подсчет голосов на выборах, передает Украинская правда.

"Что касается экзит-полов - увы, социологические исследования стали инструментом манипуляций", - добавил Власенко.

Напомним, по результату экзит пола, проведенного по заказу ТСН во второй тур президентских выборов-2019, который состоится 21 апреля, выходит Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

В то же время по данным Национального экзит пола 2019 лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым.