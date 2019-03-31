"Инструмент манипуляций": у Тимошенко оспаривают второе место в экзит полах

Батькивщина намерена объявить параллельный подсчет голосов на выборах.
Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко с результатом 20,9% занимает второе место по результатам экзит-пола.
Как заявил народный депутат от Батькивщины Сергей Соболев, по их подсчетам, 27% получает Владимир Зеленский, а президент Петр Порошенко с 17.5% оказался на третьем месте.
По словам народного депутата Сергея Власенко, Батькивщина будет объявлять параллельный подсчет голосов на выборах, передает Украинская правда.
"Что касается экзит-полов - увы, социологические исследования стали инструментом манипуляций", - добавил Власенко.
Напомним, по результату экзит пола, проведенного по заказу ТСН во второй тур президентских выборов-2019, который состоится 21 апреля, выходит Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
В то же время по данным Национального экзит пола 2019 лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым.
Экзит-пол: что это такое и для чего он нужен
Экзит-пол - это социологический опрос избирателей на выходе из участков. На условиях анонимности их спрашивают, за кого они отдали свой голос. Экзит-полы дают возможность оперативно получить предварительные результаты выборов непосредственно в день голосования. Результаты экзит-полов также дают предварительную информацию о явке граждан на выборах и о количестве проголосовавших в разных регионах.
Результаты экзит-полов выборов президента Украины 2019 будут обнародованы 31 марта после 20:00. На выборах-2019 Национальный экзит-пол проведут фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова. Всеукраинский экзит-пол также проведут две компании по заказу ТСН.