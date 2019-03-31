Экзит пол 2019: во второй тур выходят Зеленский и Порошенко, а Смешко стал сюрпризом выборов

Порошенко и Зеленский встретятся во втором туре выборов-2019

Во второй тур президентских выборов-2019, который состоится 21 апреля, выходит Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН на выборах президента Украины.

Согласно предварительным результатам голосования, Владимир Зеленский финишировал с результатом 30,1 % голосов избирателей. Он получил высокий уровень поддержки во всех регионах Украины, кроме западной. Избирателем Зеленского, по данным экзит-пола, стала молодая аудитория до 40 лет.

Второе место с результатом 18,5% занимает Петр Порошенко. Действующего президента наоборот, больше всего поддержала западная Украина, а юго-восточные регионы отдали наименьшее количество голосов. Костяком избирателей Порошенко стали пенсионеры.

Читайте такжеВыборы президента Украины 2019: онлайн-трансляцияТретьей финишировала Юлия Тимошенко, за лидера "Батькивщины" проголосовало 14% украинцев. У нее, как и у Петра Порошенко, были проблемы с поддержкой на юго-востоке. За Тимошенко в основном ставили галочку также люди преклонного возраста.

Юрий Бойко занял четвертое место, за него свои голоса отдали 9,1% избирателей. Традиционно этого кандидата поддержали восточная и меньше – южная Украина.

И замыкает пятерку лидеров Анатолий Гриценко, он, по предварительным результатам, получил 7,6% голосов.

Игорь Смешко набрал 6,6%, Олег Ляшко - 5%, Александр Вилкул - 3,7%, Руслан Кошулинский - 1,9%. Остальные кандидаты получили меньше 1% голосов.

Следует отметить, что кандидаты финишировали в таком же порядке, как и сообщалось в последних соцопросах, за исключением Игоря Смешко. Он стал сюрпризом этой избирательной кампании, получив вдвое больше голосов, чем предсказывали социологи.

Данные экзит пола – это только предварительные результаты выборов. Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком, согласно закону, обнародует до 10 апреля.

Уточненные и окончательные данные экзит-полов опубликуют в 23:00 – это будет информация по состоянию на момент закрытия избирательных участков.

Экзит-пол ТСН был проведен исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала 1+1. Во время проведения экзит пола было опрошено около 20 тысяч избирателей от 18 лет на выходе из 600 избирательных участков на всей территории Украины (кроме специальных, заграничных участков и оккупированных территорий). Статистическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.