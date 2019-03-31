Национальный экзит-пол 2019: стало известно, кто выходит во второй тур

По предварительным результатам выборов, 21 апреля во втором туре встретятся Петр Порошенко и Владимир Зеленский.
Лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым.
Об этом свидетельствуют данные Национального экзит пола 2019, проведенного фондом Демократические инициативы, КМИС и Центра Разумкова на выходе с избирательных участков.
Предварительные результаты выборов президента выглядят следующим образом:
Владимир Зеленский - 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%, Юрий Бойко - 9,8%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 6,4%, Олег Ляшко - 4,8%, Александр Вилкул - 4%, Руслан Кошулинский - 1,8%.
Читайте такжеВыборы президента Украины 2019: онлайн-трансляция Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.
Таким образом, первая пятерка совпадает с данными соцопросов, обнародованных накануне голосования.
Напомним, согласно последним соцопросам, за Зеленского готовы были проголосовать 32,1% опрошенных. На втором месте - Порошенко (17,1%), а на третьем – Тимошенко с 12,5% голосов. Социологи отдавали четвертое место Юрию Бойко – 10,4%, а замыкал пятерку Анатолий Гриценко – 6,9%.
Обновленные данные Национального экзит пола будут обнародованы в 23.00, они будут учитывать голосование на момент закрытия избирательных участков. Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком, согласно закону, обнародует до 10 апреля. Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.
Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Экзит-пол: что это такое и для чего он нужен
Экзит-пол - это социологический опрос избирателей на выходе из участков. На условиях анонимности их спрашивают, за кого они отдали свой голос. Экзит-полы дают возможность оперативно получить предварительные результаты выборов непосредственно в день голосования. Результаты экзит-полов также дают предварительную информацию о явке граждан на выборах и о количестве проголосовавших в разных регионах.
Результаты экзит-полов выборов президента Украины 2019 будут обнародованы 31 марта после 20:00. На выборах-2019 Национальный экзит-пол проведут фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова. Всеукраинский экзит-пол также проведут две компании по заказу ТСН.