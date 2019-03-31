Национальный экзит-пол 2019: стало известно, кто выходит во второй тур

Порошенко, Зеленский / Главред

Лидером избирательной гонки стал Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко финишировал вторым.

Об этом свидетельствуют данные Национального экзит пола 2019, проведенного фондом Демократические инициативы, КМИС и Центра Разумкова на выходе с избирательных участков.

Предварительные результаты выборов президента выглядят следующим образом:

Владимир Зеленский - 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%, Юрий Бойко - 9,8%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 6,4%, Олег Ляшко - 4,8%, Александр Вилкул - 4%, Руслан Кошулинский - 1,8%.

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Таким образом, первая пятерка совпадает с данными соцопросов, обнародованных накануне голосования.

Напомним, согласно последним соцопросам, за Зеленского готовы были проголосовать 32,1% опрошенных. На втором месте - Порошенко (17,1%), а на третьем – Тимошенко с 12,5% голосов. Социологи отдавали четвертое место Юрию Бойко – 10,4%, а замыкал пятерку Анатолий Гриценко – 6,9%.

Обновленные данные Национального экзит пола будут обнародованы в 23.00, они будут учитывать голосование на момент закрытия избирательных участков. Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком, согласно закону, обнародует до 10 апреля. Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.

Статистическая погрешность не превышает 2,5%.